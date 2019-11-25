Провинция Кангвон отправила в Приморье бизнес-делегацию для прорыва на рынок России

Провинция Кангвон отправила в Приморье бизнес-делегацию для прорыва на рынок России

25 ноября 2019, 15:28
Бизнес
Во Владивостоке прошли важные международные деловые переговоры

Во Владивостоке прошли важные международные деловые переговоры

Провинция Кангвон отправила во Владивосток бизнес-делегацию в рамках экономического сотрудничества Кангвон - Приморский край, сообщает газета «Золотой Рог».

Основным запланированным мероприятием являются переговоры с российскими компаниями, где представители делегации смогут найти потенциальных покупателей и партнеров, что впоследствии даст возможность расширить экспортные направления. Перед проведением консультаций по экспорту для участников делегации проведена практическая лекция о специфике выхода на местный рынок. Эта лекция дает участникам делегации возможность приобрести необходимые практические знания и информацию. Отдельно делается акцент на рост популярности корейской косметической продукции (K-beauty) на местном рынке: по мнению предпринимателей-участников, в этом сегменте рынка ожидаются новые высокие достижения.

В выставочном павильоне товаров провинции Кангвон - Приморского края представлены 46 товаров 12 компаний этой провинции, отлично зарекомендовавших себя. В дальнейшем представительство провинции Кангвон в России оказывает поддержку во взаимном поиске партнеров, предоставляя каталоги товаров интересующих компаний, контактную информацию об этих компаниях и пр.

По мнению директора представительства провинции Кангвон в России господина Ли Син У: «Это первый шаг на пути выхода относительно небольших компаний-экспортеров нашей провинции на российский рынок. Мы надеемся, что он даст положительный «win-win» эффект для обоих регионов, участвующих в обмене и сотрудничестве».

Как сообщил директор Института развития экономики провинции Канвондо господин Ли Сынг Соп: «Мы планируем оказывать активную поддержку хорошо зарекомендовавшим себя предприятиям, включенным в данную делегацию, чтобы они смогли добиться успеха. В дальнейшем мы планируем проводить и другие мероприятия для поддержки выхода наших предпринимателей на российский рынок».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Stories:
АТРДальний Восток
контракт УзбекистанконтрактконтрактыВладивостокЮжная КореяВладивосток СПГВладивосток-СПГкабальный контрактгазовый контрактЯкутия - Хабаровск - ВладивостокСахалин-Хабаровск-ВладивостокEPC-контрактРегуляторные контракты смарт-контрактмуниципальный контракт
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы