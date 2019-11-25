Провинция Кангвон отправила в Приморье бизнес-делегацию для прорыва на рынок России

Основным запланированным мероприятием являются переговоры с российскими компаниями, где представители делегации смогут найти потенциальных покупателей и партнеров, что впоследствии даст возможность расширить экспортные направления. Перед проведением консультаций по экспорту для участников делегации проведена практическая лекция о специфике выхода на местный рынок. Эта лекция дает участникам делегации возможность приобрести необходимые практические знания и информацию. Отдельно делается акцент на рост популярности корейской косметической продукции (K-beauty) на местном рынке: по мнению предпринимателей-участников, в этом сегменте рынка ожидаются новые высокие достижения.