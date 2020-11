Землю в Свободном порту Владивосток будут раздавать по конкурсу

Минвостокразвития рассматривает возможность перехода к конкурсному распределению земли инвесторам

Минвостокразвития рассматривает возможность перехода к конкурсному распределению земли инвесторам в Свободном порту Владивосток (СПВ) - на территории с особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования. Сейчас резидент выбирает расположение участка вместе с муниципалитетом или АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ, управляющая компания Свободным портом Владивосток и ТОР) с учетом того, чтобы он был свободным и подходил под деятельность резидента. Заявки рассматриваются в порядке очереди. Предполагается, что после перехода к конкурсной процедуре из нескольких заявок на один участок будет выбираться наиболее подходящая. «Мы, кстати, сейчас работаем над вопросом по введению конкурентного порядка предоставления земли резидентам СПВ, в рамках которого инвестор к заявке на получение статуса резидента будет подавать заявление о предоставлении необходимого земельного участка. Управляющая компания, по итогам рассмотрения заявки, будет передавать заявление о предоставлении участка в соответствующий региональный и муниципальный орган власти. А тот, в свою очередь, – по итогам конкурса – предоставлять земельный участок», - сказал глава Минвостокразвития Александр КОЗЛОВ в ходе парламентских слушаний в Госдуме по теме «О законодательном обеспечении опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики». Кроме того, ведомство хочет контролировать ситуацию с проблемными предприятиями. Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. В настоящее время режим Свободного порта Владивосток, помимо Приморского края, распространяется на Хабаровский край (Ванинский и Советско-Гаванский муниципальный районы), Сахалинскую область (Корсаковский и Углегорский городские округа), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек). Также совместно с Минпромторгом и Минэкономразвития РФ разрабатываем особый механизм, направленный на предупреждение банкротства и проведения финансового оздоровления предприятий, имеющих стратегическое значение для регионов. Все понимают, что нужна более простая система реагирования. Примеры, как с предприятием «Радиоприбор» (контролировался структурами бизнесмена Игоря БОРБОТА – Прим. автора), – недопустимы. Сейчас механизм готовится, думаю, уже очень скоро выйдем к вам», - обратился к парламентариям г-н КОЗЛОВ. АО «Радиоприбор» - в прошлом одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. На нем трудились около 1,2 тыс. человек. В конце 2014 года по вине собственников завод стал испытывать финансовые трудности, а затем прекратил работу. Долг перед работниками предприятия накапливался с 2014 года из-за действий собственника и руководства компании по выводу из оборота денежных средств. В результате завод стал одним из крупнейших должников по зарплате в регионе. В настоящее время на базе предприятия создан новый производственный комплекс - филиал Дубненского машиностроительного завода, здесь трудятся более 400 человек, в том числе бывшие сотрудники «Радиоприбора». В мае край получил из федерального бюджета почти 160 млн рублей на погашение задолженности по заработной плате сотрудникам. А не так давно Пятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции о необходимости возврата «Радиоприбором» в бюджет Приморья 178 млн рублей, которые край дал заводу на погашение задолженности предприятия перед сотрудниками. Автор фото - Марина Божко. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

