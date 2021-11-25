Не проехать, не объехать

Не проехать, не объехать
Не проехать, не объехать
Сегодня, 15:02БизнесФото: 1mediainvest.ru
Транспортные ассоциации Приморья просят организовать объездные пути у мостовых сооружений.

Как сообщили в пресс-службе Уполномоченного по защите прав предпринимателей Приморья Марины Шемилиной, этот вопрос был поднят на заседании рабочей группы проекта «Грузовые перевозки».

Начальник отдела краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства Владимир Богачев доложил об организации устройства объездов мостовых сооружений, имеющих ограничения 15 и 20 тонн, а также о подготовке сметной документации в отношении данных мостовых сооружений.

— Важно понимать, что существующие ограничения и некачественные дороги, отсутствие объездных путей не позволяют предпринимателям эффективно осуществлять свою деятельность, — отметила Марина Шемилина. — Почти 400 мостов в аварийном состоянии, соответственно, это влечёт ограничения по нагрузке.

Омбудсмен обратила внимание: чтобы эффективно использовать транспорт, его загружают до максимально допустимой грузоподъемности. Зачастую получается, что вес гружёной машины больше, чем разрешённый для въезда на мост. Кроме того, перевозчики не имеют возможности изменить массу перевозимого груза, например, портового контейнера. В отсутствие обустроенных объездов они стоят перед небогатым выбором: отказаться от перевозки таких грузов или нарушать существующие нормы.

Председатель Профессионального союза транспортных перевозчиков Приморья Пётр Куприянов, отметил, что разрешённый максимальный вес гружёного автопоезда может достигать 44 тонн. В Приморье свыше 1600 мостов. Если вычесть аварийные и с весовыми ограничениями в 20, 15 и даже в 10 тонн, то останется всего ничего, и регион уже становится практически не въездным для большегрузов.

Выходом из ситуации стало бы обустройство временных объездов.

— Ещё летом члены отраслевых ассоциаций сами провели ревизию и предоставили в Минтранс Приморья полный перечень мостов, но до сих пор не получили ответа. Предприниматели обратились к Уполномоченному с просьбой доложить губернатору Олегу Кожемяко о наличии таких препонов для осуществления своей деятельности, — отметила Марина Шемилина.

Бизнес-омбудсмен также поддержала предложение начальника отдела имущественных отношений ФКУ ДСД «Дальний Восток» Юлии Сологуб о предоставлении предпринимателям в аренду земли рядом с уже обустроенными площадками для размещения объектов придорожной инфраструктуры. На территории края сейчас реализуется проект по возведению двух объектов Федеральной адресной инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов — площадок отдыха и стоянок.

Сюжеты:
Приморье
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