Не проехать, не объехать

Председатель Профессионального союза транспортных перевозчиков Приморья Пётр Куприянов, отметил, что разрешённый максимальный вес гружёного автопоезда может достигать 44 тонн. В Приморье свыше 1600 мостов. Если вычесть аварийные и с весовыми ограничениями в 20, 15 и даже в 10 тонн, то останется всего ничего, и регион уже становится практически не въездным для большегрузов.