В Банке России подвели первые итоги тестирования неквалифицированных инвесторов

Это те, которые проверяли понимание рисков при покупке иностранных акций и акций, не включенных в котировальные списки. Правильно ответить на все вопросы смогли лишь 28 и 29% инвесторов соответственно.
Отметим, обязательное тестирование неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами началось 1 октября. За месяц брокеры провели более 2,5 млн тестов.
Относительно лёгкими для инвесторов оказались вопросы тестов при приобретении облигаций иностранных эмитентов без необходимого кредитного рейтинга, а также инвестиционных паёв закрытых паевых инвестиционных фондов (63 и 60% положительных результатов соответственно).