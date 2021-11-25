В Банке России подвели первые итоги тестирования неквалифицированных инвесторов

В Банке России подвели первые итоги тестирования неквалифицированных инвесторов
В Банке России подвели первые итоги тестирования неквалифицированных инвесторов
Сегодня, 13:15БизнесФото: 1mediainvest.ru
Самыми сложными оказались тесты, которые чаще всего проходили инвесторы, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

Это те, которые проверяли понимание рисков при покупке иностранных акций и акций, не включенных в котировальные списки. Правильно ответить на все вопросы смогли лишь 28 и 29% инвесторов соответственно.⁣

⁣Отметим, обязательное тестирование неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами началось 1 октября. За месяц брокеры провели более 2,5 млн тестов.⁣

Относительно лёгкими для инвесторов оказались вопросы тестов при приобретении облигаций иностранных эмитентов без необходимого кредитного рейтинга, а также инвестиционных паёв закрытых паевых инвестиционных фондов (63 и 60% положительных результатов соответственно).

Сюжеты:
Приморье
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ИнвестицииФинансыбиржа
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