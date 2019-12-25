Корейский эксперт написал книгу о том, что происходит на Дальнем Востоке России

Как можно не попытаться пробиться на Дальний Восток России и ухватить новую экономическую возможность? Автор считает, что самый логичный способ - это узнать опыт человека, уже лично столкнувшегося с этим. На самом деле, когда ведёшь бизнес в таком регионе, сталкиваешься со множеством трудностей, иногда они приводят к провалу, а иногда их преодолеваешь. Прислушиваясь к опыту «выживших» с бизнес-ссадинами по всему телу, и, исходя из этого, постарайтесь найти лучшую стратегию, основанную на вашей текущей ситуации, и хотя этот способ самый безопасный, с ним шанс на успех довольно высок.