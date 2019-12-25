Крабовая схема прошла испытание Верховным судом

Формула определения начальной цены на квоты определялась в зависимости от средней рыночной стоимости одной тонны конкретного вида краба на аукционах 2009-2017 годов, но этот порядок, как говорил г-н Буйко, не учитывал разницу в рентабельности. Краб, выловленный в Дальневосточном бассейне, по его словам, из-за территориальной близости к покупателям поставляется им в незамороженном виде и стоит почти 3,2 млн рублей за тонну, а в выловленный на севере, в Баренцевом море, - в замороженном, и его стоимость в четыре раза меньше.