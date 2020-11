Крабовая схема прошла испытание Верховным судом

Попытка доказать, что новые правила дали преимущества компаниям, работающим в Дальневосточном бассейне, и дискриминировали северян, провалилась

Верховный суд РФ подтвердил легитимность правил реализации крабовых квот в обмен на инвестиции в промысловые суда - схемы, которая должна обеспечить российскому бюджету дополнительные 140 млрд рублей. Рыбопромышленной компании ЗАО «Арктиксервис» (структура Северо-Западной рыбопромышленной компании, СЗРК), не удалось доказать в суде, что спорные правила создали преимущества для ее конкурентов, работающих на Дальнем Востоке. В октябре состоялся электронный аукцион по распределению так называемых инвестиционных квот на вылов краба. На торги были выставлены права на вылов 40,08 тыс. тонн краба (50% от общей квоты) начальной ценой около 125,5 млрд рублей. Для вылова на Дальнем Востоке предлагался 31 лот, остальные - для Северного бассейна. Торги прошли по 35 лотам. Распределение квоты предусматривает инвестиционные обязательства. Владельцы квоты должны будут построить на российских верфях 41 судно для добычи крабов: 31 - для Дальнего Востока, 10 - для Северного бассейна. Примерная стоимость одного судна - около 1 млрд рублей в зависимости от комплектации. Срок его строительства не должен превышать пяти лет со дня заключения договора. В торгах приняли участие 23 компании, из них 18 стали обладателями квот. Больше всех получили структуры группы «Антей» (в том числе ООО «Антей» из Владивостока), СЗРК и Русской рыбопромышленной компании (РРПК). Со всеми победителями аукционов Росрыболовство подписало договоры, и они смогут приступить к работе с 1 января 2020 года. Представитель СРЗК Олег БУЙКО говорил на заседании в Верховном суде, что правила дали преимущества рыбопромышленникам, работающим в Дальневосточном бассейне, и дискриминировали, соответственно, северян. Формула определения начальной цены на квоты определялась в зависимости от средней рыночной стоимости одной тонны конкретного вида краба на аукционах 2009-2017 годов, но этот порядок, как говорил г-н Буйко, не учитывал разницу в рентабельности. Краб, выловленный в Дальневосточном бассейне, по его словам, из-за территориальной близости к покупателям поставляется им в незамороженном виде и стоит почти 3,2 млн рублей за тонну, а в выловленный на севере, в Баренцевом море, - в замороженном, и его стоимость в четыре раза меньше. «Они (компании Северного бассейна. – Прим. автора.) участвовали в аукционах по ценам, которые, возможно, действительно сложились, но для Баренцева моря увеличились в разы. Тем самым, мы считаем, были созданы дискриминационные условия», - отметил представитель СЗРК. Об экономической необоснованности показателей в формуле начальной цены аукциона, по мнению мурманской компании, говорит и то, что в проекте постановления правительства изначально были установлены инвестиционные коэффициенты, которые обеспечивали общий прогнозируемый доход бюджета в размере 82 млрд рублей. Но после корректировки показателей он увеличился до 125 млрд рублей. «Действительно, в целях повышения доходов бюджета было принято решение о повышении коэффициента инвестиционного обязательства. Возможно, действительно, это привело к увеличению начальной цены аукциона на продажу лотов», - пояснил представитель правительства. Вторая претензия «Арктиксервиса» касалась правила, что рыбопромысловые организации, работающие на Дальнем Востоке, должны запросить у верфей, расположенных в этом регионе, стоимость и срок строительства судна. Северяне считают, что в результате эти компании могут отказаться от строительства судна, написав в Росрыболовство заявление о его нецелесообразности. Представитель правительства считает, что заявитель неправильно понимает данный пункт постановления - речь идет о том, чтобы рыболовы ДФО в первую очередь обращались на верфи своего региона. Но если эти предприятия дают отрицательный ответ или озвучивают неподходящие условия для рыболовов, то, уведомив Росрыболовство, они вправе обратиться к верфям из других регионов. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

