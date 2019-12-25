Подготовьтесь к новогодним каникулам с "Ростелекомом"

Подготовьтесь к новогодним каникулам с "Ростелекомом"

25 декабря 2019, 18:20
Бизнес
Для тех, кому важно дистанционно контролировать происходящее в квартире, "Ростелеком" предлагает решение "Умный дом"

Для тех, кому важно дистанционно контролировать происходящее в квартире, «Ростелеком» предлагает решение «Умный дом» Приближаются новогодние праздники, а с ними — долгие зимние выходные, которые многие приморцы проводят в жарких странах или других городах России. Отъезд на длительный срок — серьезный повод задуматься о безопасности своего дома. Система «Умный дом» представлена в нескольких вариантах, что обеспечивает пользователю широкие возможности для создания цифрового комфорта. Клиент настраивает сервис под себя: выбирает, какие функции контроля ему нужны, и в зависимости от этого устанавливает датчики движения, дыма, протечки, открытия дверей и окон. Кроме того, можно выбрать комплект с умными розеткой и лампочкой, которые помогают удаленно настраивать параметры освещения, включать и выключать электроприборы. Оповещения о возникшей проблеме приходят пользователю в виде push-уведомлений, SMS или e-mail. В Приморском крае новые клиенты компании, подключенные по технологии GPON или оптическим линиям связи, получают в подарок датчик дыма или протечки на выбор при покупке Wi-Fi роутера со встроенным контроллером «Умного дома». А вместе с ним — бесплатные инсталляционные работы по установке комплекта в рамках акции «Простая установка». Ситуацию в доме можно контролировать в режиме реального времени через приложение «Умный дом. Ростелеком». В нем настраиваются сценарии работы различных датчиков и подключаются дополнительные устройства. К «Умному дому» можно подключить до 300 датчиков, поддерживающих протокол беспроводной связи Z-Wave. «Умный дом» станет удачным новогодним подарком тому, кто ценит технологичность и функциональность. При этом он простой и понятный, абонент без особых усилий и потери времени сможет им пользоваться в ежедневном режиме. Можно погрузиться в работу, учёбу или уехать отдыхать и на сто процентов быть уверенным в том, что дом и родные в порядке», — отмечает директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов. В линейку продуктов «Умный дом» также входит услуга «Видеонаблюдение». С ней удобно наблюдать за детьми или домашними животными в свое отсутствие и даже следить за припаркованным во дворе автомобилем. Услуга включает цифровую HD-видеокамеру с инфракрасной подсветкой в ночное время и широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения. Клиент может установить и активировать камеру самостоятельно. Получить подробную информацию об услугах можно на сайте компании https://primorye.rt.ru/smart_house, в офисах продаж и обслуживания и по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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