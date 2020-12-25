Программа поддержки МСП помогла дальневосточным предпринимателям раскрутить бизнес в интернете

Принять участие в программе смогли общества с ограниченной ответственностью, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане. Для этого было достаточно бесплатно зарегистрироваться в приложении ВКонтакте или на портале онлайн.развивай.рф, затем оформить страницу бизнеса, следуя рекомендациям системы, и бесплатно получить первый купон на счет рекламного кабинета. Эти средства использовались для продвижения онлайн-магазина в социальных сетях, которые, как признаются участники проекта, дали существенный эффект.