Программа поддержки МСП помогла дальневосточным предпринимателям раскрутить бизнес в интернете

В условиях пандемии многие предприниматели вынуждены сокращать расходы, искать пути для повышения эффективности бизнеса и обращать все больше внимания на интернет-технологии.

Что не удивительно. Например, онлайн‑магазин одежды не потребует расходов на аренду, ремонт помещения, зарплату. Можно заниматься обработкой поступивших в онлайн заявок самостоятельно и вкладывать только в продвижение своего бизнеса в Сети. Но как построить онлайн-бизнес с минимальными инвестициями и максимальной отдачей? Ответ на этот вопрос дал проект «Развивай.рф | Бизнес онлайн», реализованный в этом году Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ), ВЭБ.РФ и Mail.ru Group. Он помог предпринимателям Дальнего Востока и Арктики быстро, просто и бесплатно перевести офлайн бизнес в интернет. Участниками программы стали более 7,5 тыс. небольших дальневосточных компаний и бизнесменов: от стоматологических клиник, турагентств и автомастерских до образовательных проектов, производства и доставки продуктов питания и сервисных предприятий. Всем им была предоставлена возможность бесплатно создать онлайн-магазин в сети ВКонтакте и получить до 53 тыс. рублей на его продвижение. Принять участие в программе смогли общества с ограниченной ответственностью, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане. Для этого было достаточно бесплатно зарегистрироваться в приложении ВКонтакте или на портале онлайн.развивай.рф, затем оформить страницу бизнеса, следуя рекомендациям системы, и бесплатно получить первый купон на счет рекламного кабинета. Эти средства использовались для продвижения онлайн-магазина в социальных сетях, которые, как признаются участники проекта, дали существенный эффект. Как отметил в своем выступлении на форуме «ДФО 2020» министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков, некоторые компании буквально налету смогли заново изобрести свою бизнес-модель, открыли онлайн-магазины с помощью этой программы и вышли на федеральный уровень.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter