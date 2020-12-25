Заседание ЦБ РФ: Оставят ли в покое ключевую ставку?

Заседание ЦБ РФ: Оставят ли в покое ключевую ставку?

Сегодня, 11:12
Бизнес
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Завершающее в 2020 году заседание Центрального Банка Российской Федерации состоится 25 декабря. Именно на нем регулятор определит величину ключевой ставки на ближайший период. Что ждут инвесторы, и как рубль может отреагировать на итоги года? Давайте разберёмся.

Базовым сценарием сегодняшнего заседания является сохранение ключевой ставки на уровне 4,25%, однако растущая инфляция может спровоцировать ЦБ и на другие шаги. Прогнозируемая тем же ЦБ инфляция на 2020 год в 3,9-4,2% уже давно рассматривается как маловероятная.

«Мы видим, что инфляция чуть выше идет наших прогнозов, но все-таки экономическая ситуация не будет создавать какие-то дополнительные долгосрочные инфляционные риски, так называемые дезинфляционные риски будут преобладать, и, по нашим прогнозам, инфляция в следующем году будет 3,5-4%, и это подразумевает проведение в следующем году еще мягкой денежно-кредитной политики», — заявила глава ЦБ Эльвира НАБИУЛЛИНА в начале декабря.

Однако последовавший после этого лавинный скачёк цен на продовольствие, явно скорректирует итоговые годовые показатели. Большинство экспертов прогнозируют инфляцию в первом квартале 2021 года уже на уровне 5%, а это значит, что ЦБ может и поднять ключевую ставку на те же четверть процента. К чему это может привести? Инвесторы, которые привыкли к мягкой политики ЦБ РФ могут начать вкладываться в рубль. Курс доллара снизится, тем более, что его укрепление в последние пять дней уже начало корректироваться.

«Вполне вероятно, что в 2021 год мы войдём с 72-75 рублей за один американский доллар.» — считает независимый экономист Александр КИКТЕНКО. «Правда именно сейчас наступает пора выплат внешних долгов для российских компаний и это может немного скорректировать курс вверх, но если ключевая ставка всё-таки вырастит, то такая корректировка будет не значительной» — добавляет эксперт.

На сегодняшний день, во Владивостоке дешевле всего доллар можно купить в Банке Приморье по 74 рубля 3 копейки. Дороже всего продать в ББР Банке по 74 рубля 80 копеек.

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