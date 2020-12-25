Заседание ЦБ РФ: Оставят ли в покое ключевую ставку?

Однако последовавший после этого лавинный скачёк цен на продовольствие, явно скорректирует итоговые годовые показатели. Большинство экспертов прогнозируют инфляцию в первом квартале 2021 года уже на уровне 5%, а это значит, что ЦБ может и поднять ключевую ставку на те же четверть процента. К чему это может привести? Инвесторы, которые привыкли к мягкой политики ЦБ РФ могут начать вкладываться в рубль. Курс доллара снизится, тем более, что его укрепление в последние пять дней уже начало корректироваться.