Владивосток лишился двух автомобильных стоянок

На этой неделе под снос пошли две незаконные автостоянки в Первореченском районе. В городе продолжается борьба с незаконно установленными объектами

Как рассказали специалисты административно-территориального управления, незаконные объекты были выявлены на улице Амурской и Днепровском переулке. «Предприимчивые граждане установили по этим адресам нестационарные объекты, так называемые охранные будки, владельцы которых незаконно взимали плату за парковку. В целях пресечения нелегальной деятельности и освобождения земельного участка объекты были демонтированы бригадой муниципального предприятия «Содержание городских территорий», — отметили специалисты управления. Кроме того, еще один незаконный объект был демонтирован во дворе дома № 72 по улице Луговой. Здесь городские службы убрали самовольно установленное ограждение. Как отмечают в горадминистрации, демонтаж незаконных объектов во Владивостоке проводят еженедельно во всех пяти районах города. Под снос идут самовольно размещенные гаражи, торговые павильоны, рекламные конструкции. При этом собственникам объектов дается время для того, чтобы вывезти их самостоятельно. Если этого не происходит, то комиссия принимает решение о принудительном демонтаже. А собственнику предстоит оплатить не только штрафы, но и все расходы по сносу, вывозу и хранению объекта.

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