Досье газеты «Золотой Рог»: ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2011 году, выпускает автомобили с сентября 2012 года. На заводе во Владивостоке собирались кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, седан Mazda 6. В 2019 году стартовало производство двигателей Mazda Skyactiv-G 2.0.