Персонал будет отдыхать с 4 по 6 мая и с 11 по 18 мая, пишет «Восток-Медиа».
Также в пресс-службе предприятия сообщили, что сотрудники смогут воспользоваться частью ежегодного оплачиваемого отпуска.
В это время на предприятии пройдёт плановое обслуживание оборудования.
Досье газеты «Золотой Рог»: ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2011 году, выпускает автомобили с сентября 2012 года. На заводе во Владивостоке собирались кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, седан Mazda 6. В 2019 году стартовало производство двигателей Mazda Skyactiv-G 2.0.