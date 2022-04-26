Единственный автомобильный завод Приморья будет остановлен — «Мазда Соллерс» во Владивостоке уходит в отпуск

Единственный автомобильный завод Приморья будет остановлен — «Мазда Соллерс» во Владивостоке уходит в отпуск
Единственный автомобильный завод Приморья будет остановлен — «Мазда Соллерс» во Владивостоке уходит в отпуск
Сегодня, 11:00БизнесФото: Золотой Рог
Майские праздники на единственном автомобильном заводе Приморского края во Владивостоке продолжатся отпуском. Предприятие отпускает своих сотрудников на 11 дней.

Персонал будет отдыхать с 4 по 6 мая и с 11 по 18 мая, пишет «Восток-Медиа».

Также в пресс-службе предприятия сообщили, что сотрудники смогут воспользоваться частью ежегодного оплачиваемого отпуска.

В это время на предприятии пройдёт плановое обслуживание оборудования.

Досье газеты «Золотой Рог»: ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2011 году, выпускает автомобили с сентября 2012 года. На заводе во Владивостоке собирались кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, седан Mazda 6. В 2019 году стартовало производство двигателей Mazda Skyactiv-G 2.0.

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