Приморских предпринимателей научат делать востребованный продукт

Во время обучения предприниматель сможет получить «видение» востребованного на рынке продукта, а также понять, какие затраты нужны для его производства.
«Главная ценность компании — не продукт, а клиент, которого необходимо развивать», — отмечают организаторы курса.
Спикер встречи — основатель федеральной курьерской службы «MyRunner», директор по продажам одной из крупнейших IT-компаний региона FEIP Максим Казаков. Эксперт рассказал о том, как правильно сформулировать рабочую гипотезу для бизнеса и как ее проверить — гипотеза обязательно должна иметь возможность для доказательства или опровержения, а на этапе определения «болей» клиента нельзя спрашивать о проблеме напрямую.
«Пока все, что мы думаем о нашем клиенте, не подтверждено, это всего лишь наши домыслы. Вы не сможете сказать, что он выбирает ваш продукт из-за цены или каких-то других качеств, пока это не подтвердят 10 человек. И чем быстрее и дешевле вы будете проверять свои гипотезы, тем быстрее будет двигаться ваш бизнес», — рассказал Казаков.
Специалисты отмечают, что программа «Бизнес-наставничество» продлится до конца сентября.
«У нас насыщенная программа для участников, которая продлится в офлайн и онлайн-формате до конца сентября. Мы стремимся охватить максимально широкий список тем, которые будут полезны начинающим предпринимателям — от юридических основ организации бизнеса до SMM и мотивации персонала. И, конечно, мы включаем в обучение актуальные методики ведения бизнеса, которые помогут им стать конкурентоспособными при выходе на рынок», — сообщил гендиректор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.
Подробную информацию про образовательные программы центра «Мой бизнес» можно получить по телефонам: 8 (902) 056-40-81 и 8 (423) 279-59-09.
Отметим, что организация бесплатного обучения для предпринимателей Приморского края одно из ключевых направлений национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также государственной программы региона «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020–2027 годы.