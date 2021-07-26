Приморских предпринимателей научат делать востребованный продукт

Приморских предпринимателей научат делать востребованный продукт
Приморских предпринимателей научат делать востребованный продукт
Сегодня, 18:59БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
Представителям бизнес-сообщества Приморья рассказали о специальном механизме развития клиента, который поможет предпринимателям создать востребованный продукт. Обучение прошло в рамках программы обучения «Бизнес-наставничество. Перезагрузка».

Во время обучения предприниматель сможет получить «видение» востребованного на рынке продукта, а также понять, какие затраты нужны для его производства.

«Главная ценность компании — не продукт, а клиент, которого необходимо развивать», — отмечают организаторы курса.

Спикер встречи — основатель федеральной курьерской службы «MyRunner», директор по продажам одной из крупнейших IT-компаний региона FEIP Максим Казаков. Эксперт рассказал о том, как правильно сформулировать рабочую гипотезу для бизнеса и как ее проверить — гипотеза обязательно должна иметь возможность для доказательства или опровержения, а на этапе определения «болей» клиента нельзя спрашивать о проблеме напрямую.

«Пока все, что мы думаем о нашем клиенте, не подтверждено, это всего лишь наши домыслы. Вы не сможете сказать, что он выбирает ваш продукт из-за цены или каких-то других качеств, пока это не подтвердят 10 человек. И чем быстрее и дешевле вы будете проверять свои гипотезы, тем быстрее будет двигаться ваш бизнес», — рассказал Казаков.

Специалисты отмечают, что программа «Бизнес-наставничество» продлится до конца сентября.

«У нас насыщенная программа для участников, которая продлится в офлайн и онлайн-формате до конца сентября. Мы стремимся охватить максимально широкий список тем, которые будут полезны начинающим предпринимателям — от юридических основ организации бизнеса до SMM и мотивации персонала. И, конечно, мы включаем в обучение актуальные методики ведения бизнеса, которые помогут им стать конкурентоспособными при выходе на рынок», — сообщил гендиректор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Подробную информацию про образовательные программы центра «Мой бизнес» можно получить по телефонам: 8 (902) 056-40-81 и 8 (423) 279-59-09.

Отметим, что организация бесплатного обучения для предпринимателей Приморского края одно из ключевых направлений национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также государственной программы региона «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
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