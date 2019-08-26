На Сахалине определили лучших товаропроизводителей

– Объемы продукции местного производства растут. В розничном товарообороте их продажа превысила 16,5%. Еще несколько лет назад этот показатель был вдвое ниже. Такой результат стал возможен благодаря финансовой поддержке, которую область оказывает предприятиям. Мы стимулируем производство продуктов для здорового полноценного питания. В этом году на эти цели по инициативе главы региона Валерий Лимаренко направим 155 миллионов рублей, – отметила министр торговли и продовольствия региона Инна Павленко.