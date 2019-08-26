В Приморье более 200 безработных стали предпринимателями

Мария Мокеева отметила, что помощь в организации своего дела – не первый ее опыт взаимодействия со службой занятости Приморья. Три года назад она, уволившись с прежней работы, встала на учет в службу занятости и по направлению специалистов прошла профессиональное обучение по программе «Руководитель малого и среднего бизнеса». Эти знания впоследствии очень пригодились при подготовке бизнес-плана и организации работы клуба.