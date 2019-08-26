В Приморье на огороде в заповеднике "выросли" двухэтажные коттеджи

«При проведении административного расследования заповедник привлекал экспертов. Они, в том числе установили, что часть зданий находятся за границей первого участка, то есть это - захват иных участков при капитальном строительстве. Материалы направлены в следственные органы, в том числе для проверки действий органов исполнительной власти и властей Зарубинского поселения. Можно было ввести в эксплуатацию объект разрешенного использования - одноэтажное здание из сэндвич-панелей. А теперь на территории стоит семь строений... Здесь явное нарушение, и вопросы сейчас будут, наверное, и к главе Зарубинского поселения, который выдал разрешение на ввод зданий в эксплуатацию", - отметил Грибанов.