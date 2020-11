В Приморье на огороде в заповеднике "выросли" двухэтажные коттеджи

Владельцы семи объектов капитального строительства в бухте Спасения установлены

Владельцы семи объектов капитального строительства в бухте Спасения установлены Минобрнауки России в лице руководства «Дальневосточного морского заповедника» - филиала ННЦМБ ДВО РАН в Приморье добивается сноса незаконно построенных в охранной зоне заповедной бухты Спасения семи объектов капитального строительства. Материалы административного расследования в отношении владельца участка, где возведены коттеджи, направлены правоохранителям, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Дальневосточного морского заповедника. Сведения о границе территории (акватории) заповедника, расположенного в юго-западной части залива Петра Великого Японского моря, внесены в морские навигационные карты, а также отображаются на публичной кадастровой карте, размещенной на официальном сайте pkk5.rosreestr.ru, рассказал Алексей Грибанов, старший госинспектор в области охраны окружающей среды Дальневосточного морского заповедника "Есть единичный случай строительства капитальных объектов в охранной зоне. Таким образом собственником земельного участка, имеющего назначение и вид разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства», произведены работы по возведению 7 объектов капитального строительства и сооружений забора, искусственной насыпи, загонов для скота, солнечных батарей, инженерных сооружений: септик, скважина. Их построили граждане, получившие право собственности на земельный участок, но не получившие разрешения в установленном порядке требованиям законодательства Российской Федерации. При этом не были проведены государственные экологические экспертизы", - подчеркивает Алексей Грибанов. Ранее, когда в заповеднике еще не было дорог, инспекторы, которые постоянно находились на кордоне, получали в собственность участки, где могли посадить огород. Один из них был продан, и теперь на этой земле незаконно построено семь зданий и иных сооружений. По закону, на участке с назначением "личное подсобное хозяйство" можно возвести лишь один дом. "В 2009 году главой Зарубинского поселения было выдано разрешение на строительство дома. Однако в 2010 этим же органом разрешение аннулировано, отменено. В 2019 году мы провели административное расследование. Выяснилось, что (разрешенное) строение из сэндвич-панелей введено в эксплуатацию в 2014 году. Но на сегодняшний день в охранной зоне стоит семь объектов капитального строительства и иных сооружений, возведенные с нарушением градостроительных норм и правил", - отметил Грибанов. Владельцы застройки установлены, а здания попадают под снос по статье 222 Гражданского кодекса РФ "Самовольная постройка". "При проведении административного расследования был установлен состав уголовного преступления. Мы направили эти материалы в СУСК по Приморскому краю, в прокуратуру и в Тихоокеанскую военную прокуратуру, так как здесь сухопутная охранная зона", - рассказал госинспектор. «При проведении административного расследования заповедник привлекал экспертов. Они, в том числе установили, что часть зданий находятся за границей первого участка, то есть это - захват иных участков при капитальном строительстве. Материалы направлены в следственные органы, в том числе для проверки действий органов исполнительной власти и властей Зарубинского поселения. Можно было ввести в эксплуатацию объект разрешенного использования - одноэтажное здание из сэндвич-панелей. А теперь на территории стоит семь строений... Здесь явное нарушение, и вопросы сейчас будут, наверное, и к главе Зарубинского поселения, который выдал разрешение на ввод зданий в эксплуатацию", - отметил Грибанов. По его словам, строительство этих объектов нарушает интересы Российской Федерации, а также права граждан на благоприятную окружающую среду и экологические нормы ООПТ. "Это сбросы сточных вод. Кроме того, это снятие плодородного слоя почвы при строительстве, образование отходов. При планировке ордеры никто не получал, и сброс поверхностных и грунтовых вод идет в акваторию заповедника", - отметил госинспектор. При соответствующем решении суда, как ожидают в заповеднике, здания должны быть снесены. Дальневосточный морской заповедник был создан для сохранения природной среды наиболее богатого по составу морской и островной фауны и флоры залива Петра Великого Японского моря и генофонда морских организмов. Площадь заповедника - 64,3 тысячи гектаров, в том числе 63 тысячи гектаров морской акватории. В состав заповедника входит 11 островов. В заповеднике есть единственное в России место гнездования желтоклювой цапли и малой колпицы, а также одно из крупнейших в заливе Петра Великого лежбищ ларги. В сентябре 2003 года заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Журнал "Дальневосточный капитал"

