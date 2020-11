Во Владивостоке ещё на одной улице появится новый асфальт

Подрядчики по заказу администрации Владивостока приступают к ремонту улицы Некрасовской

Подрядчики по заказу администрации Владивостока приступают к ремонту улицы Некрасовской. Здесь уложат новые дорожное покрытие, выставят на новый уровень бордюры и обновят подпорную стенку в районе дома № 82 по улице Некрасовской. В управлении дорог и благоустройства городской администрации рассказывают, что данная улица вошла в перечень объектов ремонта на этот год благодаря дополнительному финансированию. Средства выделила администрация Приморья в рамках полученных субсидий на ремонт и реконструкцию социальных объектов края. Ремонт дороги будет проводиться на участке от съезда с развязки в районе «Фуникулера» до пересечения с Народным проспектом. Специалисты также добавляют, что все бордюры, которые хорошо сохранились и не имеют повреждений, будут установлены при ремонте. Изношенные и непригодные заменят новыми. «При ремонте дорог краевого центра очень часто возникают вопросы по установке бортовых камней. Их демонтируют для того, чтобы вывести на новый уровень, выровнять и заменить поврежденные. Все хорошо сохранившиеся бортовые камни при ремонте дорог в городе используем в работе», - рассказали специалисты. Напомним, что благодаря дополнительным средствам по данной программе во Владивостоке ремонтируют также участки дорог по улицам Капитана Шефнера, Маковского, Фонтанной, Уборевича, Снеговой, проспекту Красного Знамени и некоторым другим. Администрация города просит автомобилистов быть внимательными на участках дорог, где ведутся ремонтные работы. Возможны временные ограничения движения и запрет парковки. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

