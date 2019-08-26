Во Владивостоке ещё на одной улице появится новый асфальт

«При ремонте дорог краевого центра очень часто возникают вопросы по установке бортовых камней. Их демонтируют для того, чтобы вывести на новый уровень, выровнять и заменить поврежденные. Все хорошо сохранившиеся бортовые камни при ремонте дорог в городе используем в работе», - рассказали специалисты.