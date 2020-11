Старик, море и бандиты

На 17-м международном кинофестивале стран АТР "Меридианы Тихого" во Владивостоке был представлен фильм "Фатеич и море"

На 17-м международном кинофестивале стран АТР «Меридианы Тихого» во Владивостоке был представлен фильм «Фатеич и море». В нем поднимаются темы развития марикультуры в Приморском крае, браконьерства и практически бесплодной борьбы с ним. Главный герой фильма Геннадий ПОДКОРЫТОВ занимается марикультурой более 20 лет, на акватории между островами Рикорда и Пахтусова, в заливе Петра Великого. Известный марикультурщик Приморья выращивает гребешок, устрицы, мидии, асцидию, трепанг и другие виды водных биоресурсов. Он влюбился в свое дело еще в 1975 году, когда работал водолазом на рыбозаводе «Попов» производственного объединения «Приморрыбпром». Создал морское хозяйство в надежде не только зарабатывать, но и восстанавливать морские ресурсы, однако не ожидал, что люди из ближайших поселений станут грабить его морские «огороды». «Представьте, только в период с 30 сентября по 1 января на наш участок пришло 25 катеров с 49 водолазами, и отработали они 142 водолазочаса, - рассказывает Геннадий Подкорытов. - Это только те, кого удалось увидеть и зафиксировать. Примерно 80% браконьеров приходят из Хасанского района, в первую очередь, это так называемые «казаки» из Безверхово и члены ОПГ из Славянки. В основном, они приходят без госномеров, либо закрывают их перед рейдами. Когда их фотографируешь или снимаешь на видео, угрожают, что вылезут на берег, отберут камеру и расправятся. Это происходит постоянно. Мы теряем до 90% урожая. Сами грабители хвастаются, что у них хорошая «крыша» в органах ГИМС, полиции, прокуратуре и ФСБ. Схема уже давно отработана, они выходят с базы, поработали, продукцию сдали в разных местах, чтобы не попасться, и на базу возвращаются уже с пустыми руками. Набеги эти происходят постоянно, когда навигация уже закрыта». Самое интересное, что фамилии как браконьеров, так и их покровителей из тех же силовых структур всем хорошо известны, но… За годы работы его предавали свои же работники, которые сейчас приходят к нему на территорию уже в роли браконьеров, нарушители обстреливали его домик на острове и даже ранили сына. Однако, Фатеич не сдается и твердо верит, что раз правда на его стороне, то и ситуация когда-нибудь изменится. В фильме показан момент отчаяния, когда он обсуждает с сыном, можно ли договориться с грабителями. Сын уверен, что нарушителям закона это будет невыгодно, ведь придется соблюдать какие-то правила. «Марикультурой занимаются во всем мире, соседний Китай выращивает миллион тонн продуктов аквакультуры, Россия же - около 100 тысяч тонн продуктов аквакультуры, - объясняет автор и ведущий телепрограмм «Морское собрание» и «Морская» Владимир ОЩЕНКО. - Геннадий Фатеевич работает уже 40 лет, и его хозяйство должно быть примером. В фильме мы видим, что это не так». Картина создана при финансовой поддержке министерства культуры России. Съемки проводились при участии телеканала ОТВ-Прим, в производстве участвовали съемочные группы из Финляндии и Польши. Автор идеи и продюсер фильма «Фатеич и море» Мила КУДРЯШОВА приехала во Владивосток пять лет назад представлять фильм «Кровь» режиссера Алины РУДНИЦКОЙ. Она познакомилась с Геннадием Фатеевичем и дала обещание рассказать о его проблеме. «Я увидела в этой истории потенциал международного проекта, - объясняет Мила Кудряшова. – Мы уже представляли этот фильм в Польше и Финляндии. Для международного зрителя «Фатеич и море» открывает Россию с новой стороны. Для них марикультура, уникальная природа островов Приморского края и сама морская профессия – новый мир. Они привыкли видеть Россию однобоко. Тут же - человек труда, свойственного не всей стране, а конкретному региону. Это обладает огромной художественной ценностью». Владимир Ощенко отметил, что ОТВ-Прим после региональной премьеры получит права на показ фильма. После адаптации фильма под телеформат его обязательно покажут в региональном эфире, что вызовет соответствующее обсуждение проблемы и путей решения как в интернете, так и во властных структурах края. Зрители интересовались, кто должен охранять такие морские хозяйства, сетовали на жуткую ситуацию с браконьерами и предлагали свои варианты решения проблемы. Многие поддержали идею создания петиции для правительства РФ, чтобы оно узнало о проблеме марикультурщиков в Приморье. Жители края уверены, что пока власть не возьмет эту ситуацию под свой пристальный контроль, ничего не изменится. Сам же Фатеич смотрит на жизнь более оптимистично. Он хочет набраться сил и продолжать продвигать эту важную для марикультурщиков тему на обсуждение. На фото: Про проблемы марикультурщиков в Приморье сняли фильм. Фото Евгении ПРИЙМАК Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

