В России запустили нового виртуального оператора сотовой связи

«В соответствии с нашей стратегией мы развиваем единую цифровую экосистему банка. Собственный мобильный оператор является одним из первых ее проектов. Наши клиенты получат простой, удобный и безопасный сервис под единым брендом ВТБ. На данный момент мы запустили его в Москве, но уже скоро SIM-карты станут доступны в Санкт-Петербурге, а в следующем году – в других городах России».