Порт "Вера" уже вложил более 20 млн рублей в социальное развитие территорий Приморья

Благодаря помощи компании, в том числе проводятся ремонт и асфальтирование автодороги общего пользования Подъяпольское – Мостовой – Большой Камень «Порт «Вера», проект которого с 2018 года реализуется в районе поселения Подъяпольское Приморского края, в этом году оказал существенную помощь в социальном развитии поселения и всего Шкотовского района. На различные социальные нужды поселения и района было направлено около 3 млн рублей. Еще 20 млн рублей компания потратила на асфальтирование дороги. В администрации района сотрудничество с портом «Вера» оценивают как позитивное, и рассчитывают на его продолжение в следующем году. Соглашение о выделении портом средств на различные социальные нужды территории в 2020 году на данный момент находится в процессе подготовки. - Есть такое понятие, как социальная ответственность бизнеса. Крупные компании, приходя на территорию, как правило, помогают ее социальному развитию. Порт «Вера», крупный бизнес, который зашел к нам в район, уже вносит большой вклад в экономику, культуру, всю социальную сферу жизни района. Суммы помощи внушительные, особенно на строительство и асфальтирование дорог, – сказал глава Шкотовского района Виктор МИХАЙЛОВ. К тому же порт зарегистрирован в Подъяпольском поселении, так что часть налогов от его деятельности идет в бюджет района и поселения. Подоходный налог целиком остается в бюджете Подъяпольского. Для сельской территории это весьма серьезные поступления. – Мы планируем каждый год заключать новый договор о помощи. В нем мы будем определять приоритетные направления социального развития, на которые мы будем выделять средства по договоренности с районом, – говорит гендиректор ООО «Порт «Вера» Евгений ДИЕВ. – Поскольку мы работаем на территории Подъяпольского поселения Шкотовского района, естественно, мы считаем себя обязанными тратить средства на улучшение социальной обстановки на территории. Мы - абсолютно прозрачная компания, которая платит налоги в бюджеты всех уровней, в том числе – в бюджеты района и поселения. Мы считаем, что должны расходовать определенные средства в качестве адресной помощи именно тому муниципальному образованию, на территории которого мы функционируем, на территории которого нами созданы рабочие места. Заключенный в июне 2019 года между администрацией Шкотовского района и портом «Вера» договор о помощи в социальной сфере включает в себя множество важных для поселения Подъяпольское объектов. Так, порт взял на себя оснащение детских игровых площадок на территории детского сада №40 «Маячок» (540 тыс. рублей), а также оснащение креслами, звуковым оборудованием и освещением сцены и зала Культурно-досугового центра в поселке Подъяпольское (1 млн рублей). Кроме того, благодаря помощи порта в фельдшерско-акушерском пункте поселка появится кондиционер и два облучателя-рециркулятора воздуха (97 тыс. рублей). Также поселок оснащается комплексом уличных тренажеров для развития спорта (160,38 тыс. рублей). Инвестор также оказывает помощь и в масштабах всего Шкотовского муниципального района: в этом году было предусмотрено обеспечение комплектами единой формы членов патриотического движения «Юнармия» (100 тыс. рублей без учета зимней формы), а также подготовка подарков к 22 июня и 2 сентября для жителей Шкотовского района – участников Великой отечественной и Второй Мировой войн (100 тыс. рублей). Всего на социальную поддержку порт в этом году выделил около 3 млн рублей. Отдельная и самая большая статья помощи, которую оказывает порт – строительство и асфальтирование дорог. 1 млн рублей порт компенсирует за строительство дороги в поселке Подъяпольское от детского сада к колхозу «Приморец». 31 млн руб выделен на ремонт и асфальтирование автодороги общего пользования Подъяпольское – Мостовой – Большой Камень. В этом году порт построит 1,5 км этой дороги с общими вложениями в 20 млн рублей. Остальная часть будет реализована в следующем году. Как сообщил гендиректор порта Евгений Диев и подтвердил глава Шкотовского района Виктор Михайлов, все планы по оказанию социальной помощи будут точно выполнены в этом году. При этом порт собирается оказывать помощь в социальном развитии района и поселка и в 2020 году, соглашение готовится. Не исключено, что объем помощи существенно увеличится. По словам Виктора Михайлова, помощь будет направлена на развитие спорта, культуры, образования, здравоохранения – все в рамках стратегических программ социального развития поселения Подъяпольское и всего Шкотовского района. В порту «Вера», новом угольном морском терминале, сейчас идет строительство второй очереди. Как сообщил Евгений Диев, все запланированные четыре очереди должны быть построены примерно к 2023-24 годам. Порт находится далеко от поселений - в 4 километрах, при допустимом минимальном расстоянии в 500 метров. При этом, по словам г-на Диева, проектом предусмотрены все современные методы экологической защиты, которая есть на рынке и используется в подобных терминалах. Все они определены правительством РФ в перечне доступных технологий. – Вся экологическая защита по проекту делается и будет работать полностью. Строя очередь за очередью, мы будем увеличивать экологическую защиту. С увеличением объема перевалки, естественно, создается больше проблем для окружающей среды, больше источников пыления. Нам необходимо будет их все купировать, – поясняет Евгений Диев, – Мы будем и дальше помогать поселению и району, и будем стараться сделать для жителей Подъяпольска соседство с терминалом не проблемой, а плюсом, приобретением. В комплекс защитных мер входят: установка барьеров для уменьшения пыления в окружающую среду, максимально закрытая перевалка, предусмотрены установка в закрытых помещениях нескольких вагоноопрокидывателей, закрытые конвейерные галереи, орошение в летнее время, уменьшение в зимнее время территории складов угольных штабелей и мест перегрузки. Уже возведен ветрозащитный барьер, который в зимнее время препятствует распространению пыли из-за сильных северных и северо-западных ветров со стороны акватории. Погрузка в суда осуществляется закрытым способом, через так называемый «хобот», идущий от телестакера. Железнодорожная инфраструктура терминала (необщего пользования) состоит из 5 железнодорожных путей суммарной протяженностью 3,8 км. До конца 2020 года планируется укладка дополнительно более 3,3 км железнодорожных путей и ввод в работу специализированного перегрузочного комплекса - вагоноопрокидывателя. Железнодорожная инфраструктура общего пользования, которую необходимо создать в соответствии с выданными ОАО «РЖД» техническими условиями, включает в себя: электрифицированную станцию Речица, расположенную на перегоне Смоляниново – Петровка Дальневосточной железной дороги (3 пути и тупик в 2019 году, дополнительно 2 пути в 2020 году); электрификацию перегона Смоляниново – Речица (строительство контактной сети). Досье "Золотого Рога": Терминал «Порт «Вера» расположен в районе мыса Открытый, бухты Беззащитная на территории Шкотовского муниципального района Приморского края. Разрешенная осадка у причала терминала - 12,11 метров, длина причала - 246 метров. Терминал специализируется на перевалке навалочных грузов, в частности - каменного угля, способен принимать суда дедвейтом до 50-55 тыс. тонн. Генеральный директор ООО «Порт «Вера» – Евгений Александрович Диев. Количество штатных сотрудников – более 120 человек, в планах на 2020 год - расширение штата до 150-160 человек. По состоянию на конец 2019 года терминал находится в процессе расширения, ведется строительство и последовательный запуск проектных мощностей. Терминал оснащается современным оборудованием, в том числе, для обеспечения экологической безопасности. По состоянию на конец 2019 года в проект «Порт «Вера» уже инвестировано более 7 млрд рублей. Всего планируемые инвестиции до 2023 года составят 15,4 млрд. Все текущие инвестиции осуществлены за счет собственных средств инвесторов. При полном развитии терминала планируется ежегодный объем налоговых отчислений в объеме более 2 млрд рублей в год. Большая часть отчислений поступает в бюджеты Шкотовского района и поселения Подъяпольское (компания зарегистрирована в поселении Подъяпольское). На фото: Благодаря частному бизнесу дороги в Шкотовском районе стали удобными и современными. Фото из архива Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

