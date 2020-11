Приморские свиньи ждут визы в Поднебесную

Масштабы свиноводческого проекта в Приморье зависят от аппетитов китайцев

Над свиноводческим проектом группы «Русагро» в Приморском крае сгущаются тучи – если Китай не откроет свой рынок для поставок свинины из России, масштабное производство, на которое размахнулись федералы, окажется нерентабельным. Местный рынок с его малыми объемами и низкой покупательской способностью на такой размах не рассчитан. На данный момент в России потребление мяса составляет 75 кг на человека в год, из которых на свинину приходится 25 кг, на птицу - 35 кг, на говядину - 15 кг. В Приморье эти показатели ниже. Экспорт свинины из России в 2018 году вырос на 16%, до 102 тыс. тонн. Основные поставки пришлись на Гонконг, Украину, Вьетнам и Белоруссию. Но наиболее перспективными для российского мяса являются регионы Восточной (Китай, Япония, Южная Корея) и Юго-Восточной Азии (Филиппины, Таиланд, Вьетнам). Все дело в том, что в Азии востребованы все части туши, включая субпродукты, поэтому продажа свинины на экспорт соседям рентабельнее, чем на внутренний рынок. Сегодня главные поставщики мяса в Китай и Юго-Восточную Азию - Бразилия, США, Канада и Евросоюз. Был бы спрос В ноябре прошлого года после нескольких лет упорных переговоров России удалось согласовать поставки Китаю замороженного мяса птицы и молочной продукции, но до полного открытия тамошних рынков, в частности, для свинины, еще очень долгий путь. «Как мы понимаем ситуацию в Китае и позицию китайских властей, - мы считаем, что китайский рынок будет дефицитным как минимум пять лет, но планы властей предусматривают строительство производств внутри страны. Я считаю, что это будет реализовано, и в итоге рынок будет закрыт, а все дополнительные мощности, которые будут построены за этот период, окажутся невостребованными, - сказал гендиректор «Русагро» Максим Басов в ходе телефонной конференции на прошлой неделе. - Конечно, если китайский рынок откроется, мы не только начнем экспорт, но и построим новые мощности, которые предусматривают период возврата инвестиций менее четырех лет. У нас есть возможность очень быстро построить дополнительные мощности на Дальнем Востоке - не более 40 тыс. тонн». Расширять производство «Русагро» будет только в том случае, если сможет договориться о партнерстве с китайскими компаниями. «Мы ведем переговоры с некоторыми крупными китайскими компаниями об увеличении производственных мощностей на Дальнем Востоке до 1 млн тонн, что значительно. Но это может произойти, если Китай откроет свой рынок, и если китайские компании решат инвестировать в России. Без долгосрочного партнерства с китайскими компаниями мы возьмем на себя большую часть рисков и не будем инвестировать значительные средства в эту отрасль - по крайней мере, за пределами Китая». В России «подставить плечо» проекту «Русагро» может Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «Агросектор России сейчас переживает одни из самых лучших времен, но очень важно заходить по правильным оценкам. Мы, например, находимся в очень продвинутых переговорах с «Русагро» по ряду их проектов, в том числе с фокусом на экспорт в Китай. Сможем раскрыть детали позже», - говорил в июне глава РФПИ Кирилл ДМИТРИЕВ. Досье "Золотого Рога": Группа «Русагро» является крупным производителем сахара, свинины, майонеза, масла и маргарина. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 9 сахарных заводов, маслоэкстракционный завод и жировой комбинат. «Русагро» на данный момент - четвертый по величине в России производитель свинины с долей 5% по итогам 2018 года. В прошлом году компания произвела 205 тыс. тонн свиней в живом весе, продажи продукции мясопереработки составили 142 тыс. тонн. В целом в России было произведено 3,7 млн тонн свинины в убойном весе. По итогам девяти месяцев 2019 года выручка «Русагро» выросла в 2 раза, до 104,89 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 28%, до 7,145 млрд рублей. Основным владельцем холдинга является семья его основателя - Вадима МОШКОВИЧА, которой принадлежит 71,9%. Гендиректор Максим Басов владеет 7,3%. Почувствовали запах жаркого «Русагро» стал первым из крупных российских агрохолдингов, рискнувших инвестировать в Дальний Восток. Еще в бытность губернатором Владимира МИКЛУШЕВСКОГО «Русагро» подписала 31 июля 2014 года с администрацией Приморского края соглашение о намерениях построить в Михайловском районе Приморья агропромышленный кластер. «Приморский край может стать самым крупным кластером нашей компании. Сегодня у нас уже есть производства в Белгороде и Тамбове. Если мы приходим в регион, то создаем там целый ряд производств, получая синергетический эффект. В Приморье как раз не хватает таких крупных производств, - говорил г-н Басов. Наш проект крупный, мы планируем реализовывать его в несколько этапов. Первый этап предполагает начало проектирования уже в конце этого года. Начало строительства - в следующем. Продукцию планируем дать через три года. Мы собираемся построить 9 свинокомплексов, большую бойню и комбикормовый завод. На первом этапе мы будем производить свинину либо в крупном куске, либо в потребительском полуфабрикате. Вся продукция, кроме специальных продуктов, пойдет на внутренний рынок. По качеству наша продукция будет сравнима с производимой в Германии, Польше и Центральной России», - отметил руководитель компании. Увы, но от заявлений до реализации оказался куда более долгий путь – запускать производственный цикл «Русагро» будет уже при губернаторе Олеге КОЖЕМЯКО. «В свиноводческом направлении компании «Мерси инвест групп» в 2018 году произвели свыше 12 тыс. тонн мяса в живом весе на убой. В настоящее время предприятие изыскивает финансовые средства на восстановление производства после ликвидации поголовья, пораженного вирусом ящура. Реализация проектов группы компаний «Мерси инвест групп», а также ООО «Русагро-Приморье» позволит увеличить производство мяса свинины на 127 тыс. тонн к 2024 году», - говорил г-н Кожемяко в начале года. Сегодня цены на отдельные продукты питания в Приморском крае выше в сравнении с центральными регионами Российской Федерации почти по 30 наименованиям, что связано с удаленностью края от центральных регионов России. «Основной причиной, оказывающей влияние на рост цен на продукты питания приморского производства, является недостаток местного сырья для промышленной переработки, - пояснял г-н Кожемяко. - Значительная часть продовольственных товаров завозится в Приморский край из других регионов и по импорту. В связи с удаленностью края от центральных регионов России, весомую долю в розничной цене составляют транспортные расходы. По последним данным Приморскстата, доля местного производства в ресурсах продовольственных товаров края по мясу и мясопродуктам составляет 16,4%, по молоку и молокопродуктам – 36,5%, по картофелю – 41,3%, по яйцу – 63,6%. Поэтому основным решением данной проблемы является развитие местного производства». Отступать некуда «Русагро» реализует проект по строительству свинокомплексов в Приморском крае с 2016 года. Утвержденная мощность проекта - 75 тыс. тонн в год в живом весе. Сбыт будет нацелен на внутренний рынок Дальнего Востока, дефицит местного производства свинины на котором оценивается в 70%. При этом в случае открытия экспортных рынков предусмотрен запуск двух дополнительных очередей и рост мощности до 340 тыс. тонн. Планируется, что со временем в Китае «Русагро» будет продавать в два раза больше продукции, чем на внутреннем рынке. При этом компания не только планирует экспортировать продукцию в Китай, но и рассматривает возможность создания производства свинины в этой стране: «У нас есть проект в Китае. Совет директоров еще не принял решение, мы обсуждаем этот вопрос. Мы ожидаем, что совет директоров проведет заседание в декабре, и, возможно, примет решение по этому проекту или проектам - потому что у нас их несколько. Как только это случится, мы проинформируем рынок», - сказал г-н Басов. Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», «Русагро» в первой половине 2020 года планирует запуск в Приморье комбикормового завода и свинокомплексов, что позволит начать операционную деятельность в рамках проекта. Кроме того, в Приморье «Русагро» выращивает сою и кукурузу, что позволит обеспечить комбикормовое производство собственным сырьем. ВАЖНО Получите китайский аттестат Чтобы поставлять мясо в Китай, российским производителям необходимо получить аттестацию китайского национального регулятора - Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину Китая (AQSIQ). Но в России перманентно фиксируются случаи африканской чумы свиней (АЧС) и нестабильность эпизоотической ситуации является удобным предлогом для закрытия рынка. В марте 2016 года вопрос об открытии рынка обсуждал с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном вице-премьер Аркадий ДВОРКОВИЧ. В мае 2016 министр сельского хозяйства Александр ТКАЧЕВ после встречи с министром Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР Чжи Шупином предложил открыть доступ на китайский рынок только для продукции из определенных российских регионов. По информации китайских СМИ, китайское руководство пообещало ускорить решение проблемы, но воз и ныне там. На фото: Если Китай не откроет свой рынок для поставок свинины из России, масштабное производство, на которое размахнулись федералы, окажется нерентабельным. Фото из архива Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

