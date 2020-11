В Хабаровском крае предпочитают подделывать пятитысячные купюры

В банковской системе Хабаровского края в III квартале 2019 года был обнаружен 31 поддельный российский денежный знак

В банковской системе Хабаровского края в III квартале 2019 года был обнаружен 31 поддельный российский денежный знак Это на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Традиционно чаще всего подделывают банкноты крупных номиналов. Как сообщили ДВК в отделении Хабаровск Дальневосточного ГУ Банка России, В третьем квартале в банковской системе региона было выявлено 20 поддельных пятитысячных купюр и семь — тысячных, банкноты номиналом 500 и 100 рублей составили менее 10% в общем количестве выявленных подделок. «Поддельные денежные знаки совсем маленьких номиналов встречаются редко. Так, в III квартале была выявлена поддельная монета номиналом 5 рублей», — рассказала главный эксперт по исследованию денежных знаков Отделения Хабаровск Дальневосточного ГУ Банка России Татьяна Агеева. Среди фальшивых купюр иностранных государств в банковской системе Хабаровского края выявлено четыре поддельные банкноты номиналом 100 долларов США. Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".

