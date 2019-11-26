В Хабаровском крае предпочитают подделывать пятитысячные купюры

Как сообщили ДВК в отделении Хабаровск Дальневосточного ГУ Банка России, В третьем квартале в банковской системе региона было выявлено 20 поддельных пятитысячных купюр и семь — тысячных, банкноты номиналом 500 и 100 рублей составили менее 10% в общем количестве выявленных подделок.