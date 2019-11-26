В Приморье построен завод по переработке минтая в рамках госпрограммы "квоты в обмен на инвестиции"

В Приморье построен завод по переработке минтая в рамках госпрограммы "квоты в обмен на инвестиции"

26 ноября 2019, 13:29
Бизнес
Предприятие представлено вице-премьеру Юрию Трутневу

Предприятие представлено вице-премьеру Юрию Трутневу

Группа компаний «Доброфлот» завершила строительство завода по переработке филе минтая в рамках государственной программы «квоты в обмен на инвестиции». Производство мощностью более 110 тонн готовой продукции в сутки расположено в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень». ГК «Доброфлот» инвестировала в проект 1,7 млрд рублей.

Сегодня береговой производственный комплекс был представлен вице-премьеру Юрию ТРУТНЕВУ.

Несмотря на то, что официально наделение предприятия квотами еще не закреплено приказом Росрыболовства, «Доброфлот» в тестовом запуске обеспечил завод замороженным минтаем и продемонстрировал все технологические линии завода в действии. Однако первое филе минтая завод произведет, когда в рамках выделенных инвестиционных квот компания выловит минтай и отправит его на береговое производство.

Это случится не ранее февраля-марта 2020 года при условии, что Росрыболовство до конца года официально закрепит квоты за компанией-инвестором. Завод уже принят уполномоченной комиссией по контролю за исполнением инвестиционных объектов.

Имущественные права на предприятие как имущественный комплекс зарегистрированы 27 сентября 2019 года. В настоящее время инвестор ведет активный подбор персонала.

«Компания выполнила свои обязательства по договору с Федеральным агентством по рыболовству в части строительства завода. Сейчас ведутся работы по наладке оборудования и подготовке к приемке мороженого минтая и сельди, а также парного сырца, выловленного в подзоне Приморье. Завод обеспечит создание 1,2 тыс. новых рабочих мест, а также поступление 200 млн рублей ежегодных налогов в бюджеты всех уровней», - сказал управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ.

Предприятие будет выпускать высококачественное филе минтая и фарш минтая. Производство планируется безотходным, из отходов будет изготавливаться рыбная мука и рыбий жир. В рамках проекта «Доброфлот» также планирует развивать традиционное для компании направление - производство рыбных консервов, как для поставок в Россию, так и на экспорт. Особенность такого производства в том, что оно будет работать на экспортных форматах банкотары, выпуск которой освоен на местной жестяно-баночной фабрике. Кроме того, в производственном цикле будет предусмотрено изготовление копчёной и солёной рыбы.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Виталия МОРОЗОВА.

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