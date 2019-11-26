В Приморье построен завод по переработке минтая в рамках госпрограммы "квоты в обмен на инвестиции"

Предприятие будет выпускать высококачественное филе минтая и фарш минтая. Производство планируется безотходным, из отходов будет изготавливаться рыбная мука и рыбий жир. В рамках проекта «Доброфлот» также планирует развивать традиционное для компании направление - производство рыбных консервов, как для поставок в Россию, так и на экспорт. Особенность такого производства в том, что оно будет работать на экспортных форматах банкотары, выпуск которой освоен на местной жестяно-баночной фабрике. Кроме того, в производственном цикле будет предусмотрено изготовление копчёной и солёной рыбы.