Жители Приморья активно устанавливают видеокамеры для контроля за жильем

«Видеонаблюдение» — цифровой продукт «Ростелекома», предназначенный для контроля жилых помещений и придомовых территорий. В стартовый пакет услуги входит внутренняя широкоугольная HD-видеокамера с инфракрасной подсветкой, встроенными микрофоном и датчиком движения. Видеозаписи с камер хранятся в защищенном облаке «Ростелекома» семь дней. Камеру можно установить самостоятельно или обратиться в компанию за бесплатной помощью специалиста. «Ростелеком» предлагает широкую линейку видеокамер как для внутреннего, так и для наружного использования, с различным углом обзора, разрешением HD и Full HD и антивандальной защитой.