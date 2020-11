Жители Приморья активно устанавливают видеокамеры для контроля за жильем

"Видеонаблюдение" от "Ростелекома" ускоряет интернет в два раза

«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» ускоряет интернет в два раза «Ростелеком» запустил акцию «Ускорение для Видеонаблюдения» в Приморском крае. При подключении услуги «Видеонаблюдение» до конца года абонент получает в подарок увеличение скорости домашнего интернета в два раза. «Видеонаблюдение» — цифровой продукт «Ростелекома», предназначенный для контроля жилых помещений и придомовых территорий. В стартовый пакет услуги входит внутренняя широкоугольная HD-видеокамера с инфракрасной подсветкой, встроенными микрофоном и датчиком движения. Видеозаписи с камер хранятся в защищенном облаке «Ростелекома» семь дней. Камеру можно установить самостоятельно или обратиться в компанию за бесплатной помощью специалиста. «Ростелеком» предлагает широкую линейку видеокамер как для внутреннего, так и для наружного использования, с различным углом обзора, разрешением HD и Full HD и антивандальной защитой. «Видеонаблюдение в квартире или гараже уже давно не роскошь. Это удобный сервис для тех, кому важны безопасность имущества и забота о близких. Бесплатное ускорение работы домашнего интернета станет полезным бонусом для абонентов, которые планирует подключить “Видеонаблюдение” до Нового года», — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова. На сегодняшний день услугой «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» пользуются 8 тысяч семей края. По сравнению с ноябрем прошлого года этот показатель увеличился в 2,8 раза. Услуга популярна у жителей как многоквартирных домов, так и частного сектора. Все подробности об услуге «Видеонаблюдение» можно узнать в центрах продаж и обслуживания, на сайте https://primorye.rt.ru и по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

