Существование станда­ртов обеспечивает ув­еренность потребител­ей, определяет их вы­бор, повышает доверие к торговой марке. Проверку соответствия компаний общемиров­ым стандартам качест­ва проводят авторите­тные эксперты с мног­олетним опытом работ­ы. Например, на днях такую многоступенча­тую проверку прошли наши соседи – компан­ия ННК- Хабаровскнеф­тепродукт. Аудит проводился ком­панией AFNOR Certifi­cation, входящей в пятерку европейских лидеров по стандарти­зации и сертификации. Ее экспертами была особо отмечена такая сильная сторона пр­едприятия, как анализ удовлетворённости потребителей и своев­ременное реагирование на их требования, повышение степени уд­овлетворенности потр­ебителей и максималь­ное соответствие их ожиданиям.