Крабы зацепились за стапель

Закон "квоты в обмен на инвестиции" был разработан по поручению президента Владимира ПУТИНА. Задача этого закона - вернуть в Россию те деньги, которые заработаны на рыбном промысле и будут расходоваться на строительство новых заводов, новых судов. В октябре состоялся аукцион по распределению так называемых инвестиционных квот на вылов краба. Всего на торги выставлялся 41 лот общей начальной ценой около 125,5 млрд рублей. Для вылова на Дальнем Востоке предлагался 31 лот, остальные - для Северного бассейна. Торги прошли по 35 лотам. На шесть лотов по вылову глубоководных крабов не нашлось претендентов.