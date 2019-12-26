"Манипулировать социальной значимостью портов не позволим"

"Манипулировать социальной значимостью портов не позволим"

26 декабря 2019, 16:36
Бизнес
Порты – ключевой элемент логистики Дальнего Востока, пожалуй, самый резонансный с точки зрения экологии и экономики субъектов макрорегиона

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