Сделано в Приморье: Гастрономический фестиваль во Владивостоке продлится до 20 января

Сделано в Приморье: Гастрономический фестиваль во Владивостоке продлится до 20 января

26 декабря 2019, 08:40
Бизнес
Площадкой для праздника вкуса во Владивостоке выбрана площадь между улицами Адмирала Фокина и Семёновской

Площадкой для праздника вкуса во Владивостоке выбрана площадь между улицами Адмирала Фокина и Семёновской. Гостей фестиваля ждут не только лучшие товары от приморских производителей, но и мастер-классы по изготовлению праздничных блюд. Организаторы предусмотрели также несколько фотозон, чтобы привычный поход за продуктами стал праздником для всей семьи. Первые гости фестиваля не перестают удивляться – за ночь площадь в районе разворотного кольца на улице Адмирала Фокина наполнилась новогодней атмосферой. На импровизированной сцене выступают артисты. Уютные, словно пряничные торговые домики, так и манят подойти к их прилавкам. На выбор покупателей представлен самый ходовой товар. Наш, приморский. Именно в этом особенность нового зимнего фестиваля, подчёркивает врио вице-губернатора края Константин Шестаков, приветствуя гостей гастрономического праздника.

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