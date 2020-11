Сделано в Приморье: Гастрономический фестиваль во Владивостоке продлится до 20 января

Площадкой для праздника вкуса во Владивостоке выбрана площадь между улицами Адмирала Фокина и Семёновской

Площадкой для праздника вкуса во Владивостоке выбрана площадь между улицами Адмирала Фокина и Семёновской. Гостей фестиваля ждут не только лучшие товары от приморских производителей, но и мастер-классы по изготовлению праздничных блюд. Организаторы предусмотрели также несколько фотозон, чтобы привычный поход за продуктами стал праздником для всей семьи. Первые гости фестиваля не перестают удивляться – за ночь площадь в районе разворотного кольца на улице Адмирала Фокина наполнилась новогодней атмосферой. На импровизированной сцене выступают артисты. Уютные, словно пряничные торговые домики, так и манят подойти к их прилавкам. На выбор покупателей представлен самый ходовой товар. Наш, приморский. Именно в этом особенность нового зимнего фестиваля, подчёркивает врио вице-губернатора края Константин Шестаков, приветствуя гостей гастрономического праздника.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter