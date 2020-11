День в музеях

Прятать темные страницы истории и говорить туристам только о позитивных моментах не нужно

Прятать темные страницы истории и говорить туристам только о позитивных моментах не нужно Военное наследие Владивостока – один из главных туристических магнитов Приморского края. Объекты Владивостокской крепости, исторические события и реконструкции интересуют не только жителей края, но и гостей из других регионов, а также интуристов. Как подается военная история Приморья в контексте туризма, выяснила газета «Золотой Рог». Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы дает мощнейший толчок туристическим потокам, и все большее количество путешественников со всего мира знакомятся с историей Приморья. Одним из главных объектов историко-познавательного туризма становятся объекты Владивостокской крепости. Туристический форпост Владивостокская крепость – уникальный фортификационный комплекс, построенный в конце XIX – начале XX века, аналогов которому нет во всем мире. Оборонительные сооружения относятся к числу самых мощных крепостей и создавались с учетом всех достижений фортификационной науки того времени. Сегодня объекты Владивостокской крепости пользуются большим вниманием туристов, желающих прикоснуться к уникальному историческому наследию Приморья. Все объекты Владивостокской крепости: батареи, казармы, сухопутные укрепления идеально вписаны в сложный рельеф Владивостока и его окрестностей, представляя надежную защиту от флота и артиллерийского огня. Даже сам факт наличия такого сооружения неоднократно спасал город от вражеского внимания. Так, несмотря на то что к моменту начала русско-японской войны (1904–1905 годы) крепость была еще не достроена, даже в таком состоянии выступала серьезным военным сооружением, не допускавшим высадки вражеских войск на юге Приморья. К началу Первой мировой войны крепость была переоборудована по самому последнему слову фортификационных технологий. Самая мощная батарея Владивостока получила название «Ворошиловская» была не по зубам даже самому мощному флоту того времени, а ее снаряды, весившие 470 кг и летевшие на 30 км, становились непреодолимой преградой для любого врага на пути к Владивостоку. В Великую Отечественную войну, несмотря на то что Владивосток не был атакован противником, несколько пушек, входивших в систему обороны города, приняли участие в войне. В августе 1945 года расположенная на самом южном острове Приморья – Фуругельма - батарея № 250 вела огонь на пределе дальности по японским позициям на территории Кореи, поддерживая наступление русских. Жизнь крепости кипела до распада СССР. Последний выстрел Ворошиловской батареи, боевая вахта которой продлилась свыше 60 лет, прогремел в 1992 году, а уже через пять лет сооружение было выведено из состава Вооруженных сил РФ. Сегодня большинство фортов крепости заброшены, но те из них, которые были приведены в порядок и превращены в музеи – Новосильцевская и Ворошиловская батареи, форт №7 – пользуются большой популярностью у туристов. История в формате фестивалей Объекты Владивостокской крепости становятся не только уникальными музеями, но и местом событийного туризма. Так, не первый год фестиваль «Владивостокская крепость» привлекает туристов из других регионов России и иностранцев. Ведь помимо развлекательного значения, мероприятие несёт еще и исторический подтекст: кроме тематической ярмарки на базе фестиваля проводятся реконструкции – эпизоды боев времен Гражданской войны в России и Великой Отечественной войны. Особой популярностью реконструкции пользуются у зрителей из стран АТР, где, по мнению экспертов, отмечается расцвет интереса к так называемому «темному туризму» - путешествиям по местам катастроф, военных действий и других печальных исторических событий. «Клубы реконструкции Приморского края также проводят военно-исторические мероприятия посвященные боям Гражданской войны 1918-1922 годов на Дальнем Востоке и быта Российской императорской армии периода Первой мировой войны, предусматривающие использование объектов комплекса фортификационных сооружений Владивостокской крепости как уникального памятника русского Дальнего Востока в целях реализации концепции их сохранения и использования. Данные мероприятия гармонично вписаны в фестиваль и полностью соответствуют исторической действительности, отражают реальные боевые действия на дальневосточном форпосте», – рассказал Роман МИХАЙЛОВ, участник исторического клуба «Приморский бастион». К каждой реконструкции организаторы готовятся месяцами, а то и годами. Большого труда стоит выдержать все тонкости униформы солдат, снаряжения и вооружения. Для этого нужно шить, строить орудия – в общем, большая творческая работа, требующая внимания к деталям. Для реконструкции необходимо также больше места, чтобы расположить всех участников действия. Темные страницы истории Интерес к военным событиям высок в странах АТР. В частности, в Японии путешествия по местам с военным прошлым особенно ценятся гражданами, которые любят переживать сочувствие трагедиям, в особенности исторического масштаба. По словам экспертов, Дальнему Востоку просто необходимо как можно лучше позиционировать имеющиеся объекты для увеличения потоков въездного «темного туризма». Как отмечают историки, исторического материала для создания подобных турпродуктов в Приморье очень много. Сталинские пересыльные лагеря, массовые захоронения, место смерти Мандельштама, которое находится практически посреди жилого района Владивостока, лагеря японских военнопленных - все это и многое другое может лечь в основу интересного целевой аудитории туристского продукта. Во Владивостоке, например, на перекрестке Алеутской и 1-й Морской, напротив ж/д вокзала в январе 1906 г. была расстреляна демонстрация - туристы очень часто проходят рядом с вокзалом, где произошло это событие. Интересна и археология: чжурчженьские города гибли во время татаро-монгольского нашествия. Были в Приморье несколько битв Гражданской войны - например, в Уссурийске, Спасске-Дальнем, Ивановке. В этом плане хороша идея создания на местах этих сражений исторических фестивалей реконструкторов, которые привлекали бы туристов. Эксперты сходятся в том, что прятать темные страницы истории и говорить туристам только о позитивных моментах не нужно. История любого государства имеет как светлые, так и темные пятна, о которых стоит говорить и упоминать даже с точки зрения социально проработки проблемы. Как говорится, «если ты не можешь что-то запретить, ты можешь это возглавить». Если Приморье хочет предлагать туристам легитимную историческую версию происхождения «темных пятен», то имеет смысл дать возможность официальным экскурсоводам заняться разработкой такой экскурсионной программы. Обозначившийся интерес Уже сегодня ряд населенных пунктов Приморского края регистрирует повышенный интерес к военной истории и «темному туризму». Например, в Дальнереченске китайские туристы целенаправленно ищут информацию о событиях на острове Даманском. Со второй половины 1966 года китайское руководство во главе с Мао ЦЗЕДУНОМ организовало целый ряд провокаций на советско-китайской границе, заявляя, что эта граница была насильственно установлена российским царским правительством. Китай предъявил претензии на несколько тысяч квадратных километров советской территории. Особенно острым было положение на речной границе по Амуру и Уссури, где за сотню лет после подписания договора о границе изменился фарватер реки, некоторые острова исчезли, другие приблизились к противоположному берегу. В марте 1969 года подразделение солдат из Народно-освободительной армии Китая напало на советскую погранзаставу на острове Даманском, убив десятки и ранив еще большее количество пограничников. Из-за этого инцидента Россия и Китай оказались на грани войны, которая могла привести к применению ядерного оружия. «Еще несколько лет назад экспозиция, посвященная данному событию, была закрыта в музее, – рассказала директор филиала музея им. В.К. Арсеньева в городе Дальнереченске Наталья МАКСИМЕНКО. – Но когда она стала общедоступной, мы стали замечать повышенный интерес гостей из Китая именно к данной экспозиции. Интуристы целенаправленно приходят в музей, чтобы изучить ее. Реагируют на экспозицию по-разному: бывали даже случаи агрессии. Несмотря на неоднозначные реакции, мы считаем, что скрывать эти трагические страницы истории не нужно, тем более что большинство гостей из КНР спокойно изучают информацию и знакомятся с новой для себя стороной конфликта». МНЕНИЕ Историческая реконструкция – процесс воссоздания материальной или духовной культуры определенной исторической эпохи и региона, либо воспроизведения исторического события. Основное отличие исторической реконструкции от ролевой игры заключается в том, что мероприятие исторической реконструкции требует полной исторической достоверности (часто вплоть до ручных швов на одежде), а на ролевой игре эта достоверность условна. На фото: Интуристы целенаправленно приходят в музеи, чтобы окунуться реальную историю. Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

