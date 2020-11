ЕГЭ для коммуналки

Что нужно знать и уметь тем, кто обеспечивает комфорт в домах приморцев?

Что нужно знать и уметь тем, кто обеспечивает комфорт в домах приморцев? Вопреки устоявшемуся стереотипу, работники сферы жилищно-коммунального хозяйства должны иметь высокую квалификацию и соответствовать целому ряду требований. Практически каждый специалист, чья работа связана с обслуживанием многоквартирного дома или проведением ремонта в нем, имеет четко сформулированный профессиональный стандарт. А руководители управляющих компаний и других организаций в сфере ЖКХ должны периодически подтверждать квалификацию и иметь определенный опыт работы по профилю. Напомним, что с 2015 года деятельность управляющих компаний подлежит обязательному лицензированию. Среди критериев, которым должна соответствовать УК для получения лицензии, есть и требования к руководителю компании. В Жилищном кодексе РФ установлено, что должностное лицо или должностные лица компании-менеджера обязаны иметь аттестат о квалификации. Процедура аттестации руководителя управляющей компании прописана в приказе Минстроя РФ №659, изданном в 2014 году. Претенденты на аттестат должны соответствовать следующим условиям: отсутствие непогашенной и неснятой судимости в сфере экономических правонарушений, преступлений средней, тяжкой и особо тяжкой степени; отсутствие лица среди списка дисквалифицированных лиц в соответствующем государственном реестре. Без бумажки ты… не руководитель Должностные лица управляющих компаний не обязаны проходить специальное обучение или квалификационную подготовку перед аттестацией. Однако различные организации предлагают руководителям УК пройти курсы узконаправленной подготовки к квалификационному экзамену. В ходе курсов претендентов на получение квалификации обучают организационно-правовым основам деятельности УК, особенностям взаимодействия УК с другими субъектами управления домом и потребителями жилищно-коммунальных услуг, подрядчиками, органами местного самоуправления. Важная часть курсов – это организация финансово-хозяйственной деятельности УК и предоставления жилищно-коммунальных услуг, расчет тарифов на услуги УК и работа с должниками. Основной задачей аттестации руководителя управляющей компании является оценка разнообразных качеств человека, который занимает такую ответственную руководящую должность. Аттестация должна проводиться не реже одного раз в три года. Руководители уведомляются о надвигающемся экзамене за месяц до его проведения. Для проведения аттестации формируется специальная комиссия, которая призвана заниматься рассмотрением определенных материалов, которые подаются им на человека желающего пройти их экзамен. По итогам экзамена комиссия может принять одно из трех решений: первый – руководитель полностью соответствует занимаемой должности; второй - аттестуемый соответствует частично и будет подходить для подобной работы только при условии улучшения своей профессиональной деятельности; либо решение о несоответствии человека занимаемой должности. Как сдают экзамен Порядок выдачи квалификационного аттестата утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.12.2014 № 789/пр «Об утверждении Порядка проведения квалификационного экзамена, порядка определения результатов квалификационного экзамена, Порядка выдачи, аннулирования квалификационного аттестата, порядка ведения реестра квалификационных аттестатов, формы квалификационного аттестата, перечня вопросов, предлагаемых лицу, претендующему на получение квалификационного аттестата, на квалификационном экзамене» (далее – приказ Минстроя России). В соответствии с пунктом 3 приложения № 2 приказа Минстроя России квалификационный аттестат выдается на основании заявления лица, сдавшего квалификационный экзамен. Заявление о выдаче квалификационного аттестата (далее – заявление) подается в письменном виде в орган государственного жилищного надзора того субъекта Российской Федерации, лицензионная комиссия которого осуществляла прием квалификационного экзамена у лица, сдавшего квалификационный экзамен. С информацией о порядке приема заявлений на прохождение квалификационного экзамена можно ознакомиться на странице департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края. Заявление подается лицом, сдавшим квалификационный экзамен, лично или его представителем на основании доверенности, заверенной в установленном порядке. Заявление подается непосредственно в орган государственного жилищного надзора или направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо может быть направлено с использованием информационно-коммуникационных технологий (в электронной форме). Явившиеся на квалификационный экзамен претенденты регистрируются секретарем лицензионной комиссии Приморского края по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в регистрационном списке. Каждому претенденту при регистрации присваивается индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН), с которым претендент ознакамливается под роспись. Впоследствии ИИН используется претендентом для доступа к экзаменационному заданию. Сам экзамен проходит в форме компьютерного тестирования: в течение двух часов претендент должен ответить на 100 вопросов, за правильный ответ на каждый дается 2 балла. Минимальное количество баллов для определения претендента сдавшим квалификационный экзамен составляет 172. Отметим, что руководители УК, которые в своей работе допускают грубые нарушения, могут быть дисквалифицированы, то есть на определенный срок лишиться права занимать руководящую должность. Например, в 2019 году по требованию Государственной жилищной инспекции были дисквалифицированы сроком на три года главы трех управляющих компаний региона. Решения о дисквалификации принято в судебном порядке. А в других регионах России были прецеденты, когда вновь назначенных руководителей УК штрафовали за отсутствие у них квалификационного аттестата. Осуществление функций генерального директора без квалификационного аттестата является нарушением требований п. 2 ч. 1 ст. 193 Жилищного кодекса РФ и ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Лучше иметь и знания, и опыт Конкретизация требований к руководящим лицам за последние годы коснулась не только руководителей УК, но и других организаций, работающих в жилищно-коммунальной сфере. Так, в декабре 2018 года Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ внесло дополнения в ранее действовавшие обязательные квалификационные требования к руководителям организаций, которые проводят капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. В частности, приказ несколько расширил список условий для занятия руководящей должности в компании, обеспечивающей проведение капремонта. Теперь лицам, претендующим на должность руководителя регионального оператора, необходимо иметь высшее образование и квалификацию по специальности или направлению подготовки «строительство», «юриспруденция», или «экономика». Важное требование – опыт работы в сфере строительства и (или) в сфере жилищно-коммунального хозяйства не менее пяти лет, в том числе опыт работы на руководящей должности не менее трех лет. Если у человека высшее образование другого профиля, то требования к стажу работы в сфере строительства или ЖКХ становятся жестче – не менее семи лет, в том числе не менее трех лет – на руководящей должности. Напомним, что мероприятия по капитальному ремонту МКД в Приморье осуществляются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы. ВАЖНО Приказами Минтруда России несколько лет назад утверждены профессиональные стандарты для различных специалистов в сфере ЖКХ. Они содержат в себе характеристики и требования к квалификации той или иной специальности. Это специалисты по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности, электромеханики по лифтам, специалисты по эксплуатации лифтового оборудования, специалисты в области обращения с отходами, специалисты по управлению жилищным фондом, специалисты по эксплуатации и обслуживанию МКД, специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей, специалист по эксплуатации водозаборных и очистных сооружений водоотведения, специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, организатор строительного производства, монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха, диспетчер аварийно-диспетчерской службы, специалист в области ценообразования и тарифного регулирования в ЖКХ, инженер-проектировщик тепловых сетей, работник по сортировке твердых коммунальных отходов, рабочий по комплексной уборке территории, относящейся к общему имуществу в МКД, слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования и многие другие специальности. Все утвержденные профессиональные стандарты должны применяться в сфере ЖКХ и управления МКД при построении кадровой политики управляющей организации, при приеме на работу специалистов и аттестации сотрудников. На фото: Пройти аттестацию на должность руководителя управляющей компании сложно, но необходимо. Фото Виктора КУДИНОВА Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

