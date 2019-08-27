Хабаровский бизнес вынуждают уходить "в тень"

Общая численность рабочей силы в первом полугодии снизилась по сравнению с концом 2018 года на 33 тысячи человек (с 728 тысяч человек до 695 тысячи человек). При этом, к примеру, в июне 2019 г. численность штатных работников организаций составила всего 328,3 тыс. человек, а число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в июне 2019 г. составило 343,5 тыс. человек. Практически 50 на 50 процентов.