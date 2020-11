Остров под ключ

В развитие инфраструктуры ЖКХ на о. Русском вложены миллиарды рублей

На следующей неделе остров Русский во Владивостоке вновь станет местом проведения Восточного экономического форума. Однако превращение некогда закрытой территории в площадку для крупных международных мероприятий, а также нормальное функционирование ДВФУ были бы невозможны без создания коммунальной инфраструктуры. Этот процесс начался в 2009 году одновременно с возведением кампуса университета и продолжается по сей день. Построенные объекты не только обеспечили потребности Дальневосточного федерального университета и Приморского океанариума, но и создали базу для дальнейшего развития островной территории. Остров первым принял газ Строительство рассчитанного на десятки тысяч человек университетского кампуса на острове Русском, который в сентябре 2012 г. принял саммит АТЭС, было немыслимо без создания надежной системы электро-, тепло- и водоснабжения. А учитывая рекреационный потенциал островной территории, работа новых объектов должна была соответствовать самым жестким экологическим требованиям. Именно поэтому несколько построенных на Русском мини-ТЭЦ изначально проектировались для работы на природном газе. В сентябре 2011 года Владимир ПУТИН, на тот момент занимавший должность премьер-министра РФ, ввел в эксплуатацию первый пусковой комплекс газотранспортной системы «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». Природный газ начал поступать на объекты энергетики Владивостока, в том числе – на построенную вблизи кампуса ДВФУ мини-ТЭЦ «Центральная». Ранее «Газпромом» для газоснабжения объектов саммита АТЭС-2012 был построен межпоселковый газопровод от газораспределительной станции (ГРС) №1 Владивостока до острова Русского протяженностью около 34 км. Энергосистема Русского создавалась практически с нуля в ходе подготовки к саммиту АТЭС для тепло- и электроснабжения объектов строительной базы на мысе Поспелова, кампуса Дальневосточного федерального университета, опреснительных установок, Лабораторного корпуса и Медицинского центра ДВФУ, Пожарного депо, полицейского участка и коммунальной инфраструктуры. Всего на острове Русском были построены три мини-ТЭЦ, более 5 км магистральных теплотрасс и 10,5 км распределительной электросети с подстанциями. Островные мини-ТЭЦ работают в штатном режиме, обеспечивая надежное энергоснабжение кампуса ДВФУ, Научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум», а также объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. Добавим, что открытая в 2013 году мини-ТЭЦ «Океанариум» предназначена для энергоснабжения научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» ДВО РАН. Как и другие станции на острове, она была построена по индивидуальному проекту. Ее проектная мощность составляет более 13 мегаватт по электрической энергии и почти 30 гигакалорий в час тепловой. Основным генерирующим оборудованием мини-ТЭЦ «Океанариум» являются две газотурбинные установки, произведенные японской корпорацией Kawasaki Heavy Industries Ltd. Благодаря работе в режиме когенерации (одновременная выработка электрической и тепловой энергии) общий КПД станции возрастает до 80%. Генерирующее оборудование всех мини-ТЭЦ работает на природном газе, что позволяет снизить уровень выбросов загрязняющих веществ. В случае перебоев с газоснабжением на территории присутствуют резервуары с дизельным топливом, которое является резервным. Переход с одного вида топлива на другой производится автоматически. Для стабильного электроснабжения расположенных на Русском объектов были построены 35 трансформаторных подстанций и более 55 км линий электропередачи. С 1 июля 2015 года они перешли на обслуживание приморского филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания». Ранее сетевой компании также было передано в оперативное управление около 1 тысячи единиц сетевого оборудования, в том числе две подстанции 35 кВ – «Океанариум» и «Коммунальная». На острове было создано специальное подразделение компании, которое занимается обслуживанием принятых электросетевых объектов. А на материковой части Владивостока еще в 2011 году была введена в строй электроподстанция 220 кВ «Патрокл» трансформаторной мощностью 126 МВА. Подстанция обеспечивает надежное электроснабжение объектов на острове Русском, а также строящегося микрорайона в бухте Патрокл. Воды дождались не сразу Поскольку на Русском нет крупных источников пресной воды, способных удовлетворить потребности нескольких десятков тысяч человек, иного варианта, как прокладка водовода с большой земли, не было. Однако первую ветку водовода с материка на остров Русский запустили только в феврале 2015 года, а до этого островные потребители довольствовались водой из опреснительной установки. На прокладку водовода по дну пролива Босфора Восточного из федеральной казны было выделено 1,7 млрд рублей, еще около 0,5 млрд рублей вложил Приморский край в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Особенностью проекта водовода является то, что 2,4 км труб проложены по дну пролива Босфора Восточного на глубине 45 метров. Пролив известен активным судоходством, поэтому проложенные по дну трубы защищены специальными сетками. Новая система водоснабжения была спроектирована так, чтобы удовлетворить потребность в воде не только острова Русского, но и быстро растущего микрорайона Патрокл – 11,2 тыс. кубометров в сутки. К 2025 году мощность водовода планируется довести до 54,4 тыс. кубов воды ежесуточно, создав запас для реализации планов по жилищному строительству на острове, а также по развитию инфраструктуры федерального университета. Однако строительство второй ветки водовода затянулось из-за проблем с финансированием, в связи с чем по итогам своей поездки во Владивостоке в сентябре 2017 года Президент РФ Владимир ПУТИН дал поручение ускорить проведение работ. Определенные проблемы возникли и с водоотведением. Очистные сооружения на полуострове Саперном острова Русского были построены для нужд университета, океанариума, пожарной академии, полиции и Медцентра. Они также были рассчитаны на рост населения и появление новых жилых поселков, но при плановой мощности в 10 тыс. кубометров в сутки загружены не полностью. Проект неоднократно менялся – важно было успеть к саммиту. Это единственные в городе очистные сооружения, которые не имеют глубоководного выпуска. После того как объект был передан «Приморскому водоканалу», специалистам предприятия пришлось исправлять ошибки проектировщиков и строителей – где-то перекладывать сети, а где-то устранять порывы. На данный момент сбор стоков для очистных сооружений на острове обеспечивают 35 км сетей и семь канализационных насосных станций. Университетская набережная пережила первый ремонт Созданная при строительстве кампуса ДВФУ парковая зона с 1,5-километровой набережной бухты Аякс быстро превратилась в одно из любимых мест для прогулок жителей и гостей Владивостока. Однако, спустя несколько лет, этот объект потребовал обновления. Поэтому в 2017 году на острове Русском были проведены работы по дополнительному благоустройству Университетской набережной, которую к тому времени передали на баланс муниципалитета. Капитальный ремонт этого общественного пространства был проведен в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». На парапете и пешеходной зоне специалисты заменили старую, поврежденную гранитную плитку на новую. Необходимость замены старой плитки возникла из-за многочисленных повреждений гранита, так как во многих местах тонкое покрытие было сильно повреждено. Толщина нового гранитного покрытия составила 5 см, что позволяет рассчитывать на более долгий срок службы уложенной в 2017 году плитки. КСТАТИ В 2017 году начал работу обновленный водопад на Университетской набережной. Строители восстановили неработающие русла и чаши шести каскадов водопада, произвели очистку и грунтование стен, заделав в них трещины, а также выполнили работы по облицовке водопада декоративным камнем и жидким стеклом. Также была отремонтирована насосная станция – неработающие насосы заменили на новые. В порядок привели и разноцветную иллюминацию водопада, яркость которой увеличилась на 35%. На фото: Такие картинки с острова Русского уже скоро обещают оставить в прошлом. Фото Виктора КУДИНОВА. Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

