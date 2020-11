Отдам лицо в надежные руки

"Уколы красоты" и прочие косметические манипуляции с внешностью можно делать только у сертифицированных специалистов

«Уколы красоты» и прочие косметические манипуляции с внешностью можно делать только у сертифицированных специалистов Основной целью госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы является здоровье граждан. Когда внутреннее состояние организма в порядке, наступает время задуматься об омоложении и сиянии кожи. Заведующая Центром лечебной косметологии Краевого клинического кожно-венерологического диспансера Юлия ГАВРИЛОВА рассказала газете «Золотой Рог» о том, что делать противникам инъекций, кто может остановить пациента от необдуманных вмешательств в природную красоту и почему так важно найти своего специалиста. - Юлия Валерьевна, расскажите, пожалуйста, про основные направления в современной косметологии. Что набирает популярность, а от чего уже отказались? - Косметология шагнула вперед. Сейчас мы можем помочь человеку в поддержании красоты, не прибегая к болезненным процедурам. Сорок лет назад в арсенале у косметологов были молочная кислота и брашинги, все процедуры делались вручную. Сегодня косметология представляет обширный спектр услуг с использованием различных инъекционных и аппаратных методик. К услугам представительниц прекрасного и сильного полов индивидуальные курсовые программы красоты с минимальным количеством процедур, которые обладают пролонгированным действием и позволяют продлить молодость надолго. На помощь приходят: контурная пластика, мезотерапия, биоревитализация, объемное моделирование, ботулинотерапия, нитевые технологии, плазмолифтинг. Высокотехнологиченые методики позволяют вернуть тонус, восстановить цвет кожи, вернуть молодость. Многим знаком пилинг с трихлоруксусной кислотой для лица. Это была весьма болезненная процедура, человек 10 дней не мог выходить из дома, так как на лице образовывалась корка. Это помогало убрать морщины, вылечить элементы постакне. Сейчас такой же пилинг делают абсолютно безболезненно и быстро. После процедуры вы спокойно можете пойти на работу, кожа не будет даже шелушиться. Широко востребованы лазерные технологии. Главный принцип работы лазеров - сверхглубокий прогрев тканей. Они помогают бороться с такими проблемами, как пигментация, рубцы, возрастные изменения. Лазерное омоложение является одним из высокоэффективных способов, рассчитанных на долгосрочный результат. Лазеры применяются для лечения сосудистых новообразований, гемангиом, «звездочек», таких кожных заболеваний, как псориаз. При помощи новейших лазеров «Ультраформер», «Альтера» можно проводить процедуру, которая сродни пластической операции. Теперь можно за несколько минут исправить то, что накапливалось годами. При помощи таких процедур как мезотерапия и биоревитализация мы можем насытить кожу витаминами, пептидами, аминокислотами с помощью аппаратной косметологии, а не инъекционной. - Применяют ли косметологические процедуры при лечении каких-либо болезней? - Оказание медицинской помощи по профилю «косметология» - это диагностика и коррекция врожденных нарушений покровных тканей, возникающих в том числе вследствие травм и хирургических вмешательств, химиотерапического, лучевого и медикаментозного воздействия, а также перенесенных заболеваний. Косметология помогает и при комплексном лечении подростков. Важно помнить, что здоровый внутри человек красив и снаружи. Красота – это здоровье. Косметология работает в связке с множеством специалистов, помогая выяснить причину изменений во внешности. Сегодня в косметологии вы можете получить комплексную консультацию таких специалистов: подолог, трихолог, дерматоонколог, хирург, физиотерапевт, гастроэнтеролог, гинеколог, эндокринолог. - Услуги косметологов сейчас очень популярны, предложений масса. Как выбрать грамотного специалиста? - При выборе салона или клиники, где вам будут оказаны косметологические услуги, обратите внимание на разрешительные документы. С ними, как правило, вы можете ознакомиться в уголке потребителя. Вы можете обратиться к администратору, заведующему любого отделения или главному врачу с просьбой показать документы, если их нет в свободном доступе. В лицензии будут перечислены все виды услуг, которые может оказывать эта косметология. У каждого доктора, у каждой медсестры должно быть медицинское образование. На каждую процедуру в косметологии выдается отдельный сертификат. Специалист, который имеет документ только на пилинг, не может оказывать услугу контурной пластики. На каждый препарат, шприц и даже шапочку, которую наденут вам на голову, должны быть разрешительные документы. Если вам никто их не показывает, то делать что-либо в таком месте не рекомендуется. Вы можете посетить консультации у нескольких специалистов и выбрать того, кто вам придется по душе. - К вам наверняка приходят девушки, которые пострадали от некачественных услуг косметологов. Можно ли как-то им помочь? - Иногда люди приходят с ожогами после непрофессионального вмешательства, иногда одну манипуляцию выполняют под видом другой. В лучшем случае люди просто не видят результата, в худшем – их лицо меняется и вовсе не так, как им бы хотелось. Существуют осложнения, с которыми мы можем помочь, но в некоторых случаях надежда только на пластических хирургов. Часто в медиапространстве появляется информация об очередной «жертве косметологов». При подробном анализе ситуации выясняется, что девушке эту процедуру оказали на дому. Она не знает, какой препарат ей ввели. Это знание очень важно, даже если вы ходите в лучшую клинику города. Вам обязательно должны завести карту пациента, куда будут вносить все используемые препараты. Если вы смените клинику или переедете в другой город, вы сможете объяснить новому косметологу, что использовали и когда. Перед процедурой вам обязательно дадут подписать согласие на процедуру, в которой будут подробно расписаны все показания и противопоказания. Доктор обязательно проведет консультацию, а один экземпляр согласия отдаст вам, чтобы всегда могли заново с ним ознакомиться. Он назначит индивидуальное лечение, которое подойдет именно вам. Ориентироваться на опыт коллег и подружек в данном случае не стоит. - Какие существуют противопоказания для косметологических процедур? - Как правило, для каждой процедуры противопоказания индивидуальные. Общие противопоказания – беременность, лактация, онкология, психологические расстройства, диабет в тяжелой форме. Если у вас стоят кардиостимуляторы, процедуры с применением ультразвука и электричества запрещены. Если это не лечебная косметология, то воздействие с поврежденными кожными покровами стоит исключить. Если у человека есть системное заболевание, мы можем обычной биоревитализацией обострить его. Для физиопроцедур противопоказанием являются все новообразования: миомы, мастопатия, заболевания щитовидной железы. В любом случае, перед процедурой, врач ознакомит вас со списком противопоказаний и возможных осложнений. - Как к процедурам готовиться и что нельзя делать после их проведения? - К некоторым процедурам готовиться не надо. После некоторых процедур нельзя загорать, посещать солярий, париться в бане, но после большинства никаких ограничений. Все строго индивидуально. В случае лечения кожных заболеваний, таких как акне, пациент выполняет дома рекомендации врача. Это заболевание, которое требует комплексного лечения с привлечением гастроэнтеролога, эндокринолога и выполнения домашних процедур. - Некоторые девушки начинают увлекаться инъекциями в раннем возрасте, и их лицо превращается в маску. Какой уход стоит начинать в столь раннем возрасте? В каком возрасте стоит подключать более серьезные процедуры? - С 25 начинаются первые возрастные изменения. Бывают подростки, которым в 13 лет необходим ежедневный уход и посещения врача-косметолога. Нет возраста, когда противопоказано делать инъекции. Редко, но бывает, что у девушек в 18 лет видны мимические морщины, которые требуют коррекции. Не надо делать это по всему лицу, только точечно, в зону мимической морщины. Все надо делать по показаниям и у специалиста. Ни один уважающий себя специалист не будет делать из лица неестественную маску. - Как понять, что пора притормозить с косметологическими процедурами? Ведь хочется быть красивее и красивее, а грани стираются очень быстро. - Врач должен остановить своего пациента и объяснить, что при дальнейшем вмешательстве человек будет выглядеть неестественно. Сейчас многие люди просто зарабатывают деньги на таких процедурах, не имея даже медицинского образования. У врачей же принцип «не навреди». Специалист ни в коем случае не нарушит гармонию лица. Может быть, он в процессе диалога выяснит истинную причину желания изменений. Некоторым кажется, что из-за того, что губы станут больше, завтра начнется новая жизнь. Тут косметологу стоит немного побыть психологом и показать клиенту его истинную красоту. - Что включает в себя понятие «домашний уход»? Мне кажется, что если ходить к косметологу, но продолжать вести нездоровый образ жизни, то толку будет немного… - В первую очередь, необходимо следить за своим здоровьем. Если месячные нерегулярные, желудок побаливает, какие-то колики, тошнота, то это все отражается на нашем лице. Если сидеть дома и раз в месяц приходить к косметологу, то толку не будет. Необходимо отказываться от вредных привычек, заниматься спортом и питаться здоровой пищей. При болезни не нужно заниматься самолечением или уповать на фармацевта в аптеке. Нужна помощь профессионала. Косметолог лечит человека снаружи, но он работает в тесном содружестве с другими врачами. - Мужчины тоже начали проявлять интерес к косметологии. С чем это связано? - Мужчины тоже не желают стареть и хотят оставаться красивыми. Однако не все мужчины хотят убрать морщины полностью. Чем раньше мы начинаем корректировать возрастные изменения, тем дольше мы можем обойтись без пластических операций Большой процент мужчин, которые хотят избавиться от татуировок. Есть существенная разница между женским и мужским восприятием косметологических процедур. Женщины готовы ходить постоянно и даже терпеть боль. Мужчины хотят быстро, безболезненно, однократно. - Какие перспективы у этого направления в Приморье? - В Приморском крае работают высококлассные специалисты, которые постоянно повышают свой уровень. Врачи-косметологи непрерывно учатся, потому что эта область развивается очень быстро. Необходимо участвовать в конференциях и выставках. Мы регулярно посещаем конгрессы и конференции по всему миру. Сейчас в России стали доступны кадавр-курсы. Это уникальная методика обучения на трупах, когда ты можешь попрактиковаться, а не просто запомнить картинку. Именно благодаря постоянному обучению и поиску новой информации, косметологам в Приморье доступны новые методики, технологии, оборудование и препараты ровно тогда, когда о них узнает мир. ВОПРОС РЕБРОМ - Какие рекомендации вы можете дать тем, кто против инъекций, но не в восторге от перспектив старения? - Вы можете делать уходовые процедуры, начиная от массажей, заканчивая безигольчатой мезотерапией. Различные способы фотоомоложения или омоложения лазером тоже доступны противникам инъекций. На фото: Зав. Центром лечебной косметологии Краевого клинического КВД Юлия Гаврилова: Косметология шагнула вперед. Сейчас мы можем помочь человеку в поддержании красоты, не прибегая к болезненным процедурам. Фото автора Мария Пушкарева. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

