Сбербанк профинансирует сельхозотрасль Приамурья на 40 млн рублей

В период с 2016-2017 гг Дальневосточный Сбербанк участвовал в финансировании предприятия. За это время было построено два современных корпуса, приобретено оборудование, а также поголовье племенных поросят для основного стада. Современные комплексы и оборудование увеличили производительность и повысить жизнеспособность поголовья.