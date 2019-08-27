Tele2 получила скорость 2,1 Гбит/c на абонентском устройстве в сети 5G

Сплошное outdoor-покрытие пилотной сети 5G Tele2 охватывает Тверскую улицу – от Кремля до Садового кольца. Indoor-покрытие также обеспечено во флагманском салоне Tele2 на ул. Тверской, д. 25/9. Тестовая зона 5G запущена в диапазоне 28 ГГц в режиме NSA с использованием якорного диапазона Band7 LTE (2600МГц). Режим NSA позволяет развернуть 5G в сетях LTE и упрощает внедрение новейшего стандарта на начальном этапе. Tele2 может проводить испытания в выделенных частотах до конца июля 2021 года.