Tele2 получила скорость 2,1 Гбит/c на абонентском устройстве в сети 5G

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, достиг скорости 2,1 Гбит/c в первой в России пилотной зоне 5G. Компания протестировала технологию на линейке устройств и разработала реальные пользовательские сценарии, которые сделают скорости 5G доступными обычному клиенту. Пиковые скорости и минимальная задержка были получены c использованием мобильного тестового устройства на базе мобильной платформы Qualcomm® Snapdragon™ и оборудовании WNC. Tele2 успешно провела испытания абонентского оборудования в первой пилотной сети 5G, которую оператор запустил на Тверской улице в Москве совместно с Ericsson 8 августа. При подключении к сети в диапазоне 28 ГГц абонентское устройство продемонстрировало пиковую скорость около 2,1 Гбит/c и минимальное время задержки 9 мс. Эти технические параметры позволяют реализовать большинство пользовательских и промышленных сценариев на базе технологии 5G. Еще один сценарий обеспечивает ультраскоростной мобильный широкополосный доступ владельцам обычных смартфонов. Пользовательские устройства подключаются к сети 5G через портативные Wi-Fi-роутеры WNC. Таким образом, преимущества новейшей технологии могут оценить владельцы всех современных моделей смартфонов. Впоследствии Tele2 планирует сделать роутер WNC доступным для покупателей. Сплошное outdoor-покрытие пилотной сети 5G Tele2 охватывает Тверскую улицу – от Кремля до Садового кольца. Indoor-покрытие также обеспечено во флагманском салоне Tele2 на ул. Тверской, д. 25/9. Тестовая зона 5G запущена в диапазоне 28 ГГц в режиме NSA с использованием якорного диапазона Band7 LTE (2600МГц). Режим NSA позволяет развернуть 5G в сетях LTE и упрощает внедрение новейшего стандарта на начальном этапе. Tele2 может проводить испытания в выделенных частотах до конца июля 2021 года. 5G – это новое поколение стандартов для радиосистем и сетевой архитектуры в мире. Сети 5G будут активно задействованы в таких направлениях, как интернет вещей, "умный" город, "умное" производство, "умный" дом и транспорт. Использование технологии будет способствовать повышению уровня обслуживания и развитию новых сервисов, в том числе в области промышленной автоматизации, беспилотного транспорта, дистанционной медицины, виртуальной и дополненной реальности. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

