Tele2 предлагает в рассрочку комплект – смартфон плюс один год связи

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает абонентам принять участие в программе «Мой смартфон онлайн». Она позволяет клиентам купить выгодный комплект – качественный 4G-смартфон и услуги связи на один год со скидкой. Посетители салонов могут приобрести его в рассрочку с минимальным взносом от нуля рублей и со скидкой до 60% от цены смартфона. Программа «Мой смартфон онлайн» действует в 46 регионах присутствия оператора, включая Республику Бурятия, Еврейскую автономную область, Камчатский и Приморский края, Иркутскую, Магаданскую и Сахалинскую области. В ней могут принять участие не только новые, но и действующие абоненты оператора. По сравнению со стандартным сценарием покупки, выгода клиента составит до 4 800 руб. в зависимости от региона. Купить комплект в рамках программы можно и в рассрочку. В рамках предложения Tele2 поддерживает фокус на продаже 4G-устройств. По итогам первого полугодия 2019 года аппараты с поддержкой LTE продемонстрировали наибольший рост – их доля в общей базе смартфонов увеличилась на 16 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 76%. Для программы Tele2 отобрала ряд 4G-смартфонов в ценовой категории от 8 тыс. руб. основных партнеров оператора: Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi и ряд других. При этом Samsung, Huawei и Xiaomi стали самыми популярными вендорами у клиентов по итогам первого полугодия 2019 года: устройствами этих производителей пользуются более 50% владельцев смартфонов в сети Tele2. Список смартфонов, участвующих в программе, доступен по ссылке. Участникам программы предоставляется скидка на тариф «Мой онлайн+». Его отличает выгодная комбинация услуг для активных пользователей мобильного интернета и клиентов, которые совершают большое количество звонков. В декабре прошлого года оператор запустил аналогичное предложение для Москвы и Челябинска. Клиенты могли получить скидку на абонентскую плату по тарифу «Мой онлайн» и приобрести смартфон в популярной ценовой категории – от 5 до 10 тыс. руб. от производителей Samsung, Huawei, Xiaomi, Nokia и Meizu. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

