Tele2 предлагает в рассрочку комплект – смартфон плюс один год связи

Программа «Мой смартфон онлайн» действует в 46 регионах присутствия оператора, включая Республику Бурятия, Еврейскую автономную область, Камчатский и Приморский края, Иркутскую, Магаданскую и Сахалинскую области. В ней могут принять участие не только новые, но и действующие абоненты оператора. По сравнению со стандартным сценарием покупки, выгода клиента составит до 4 800 руб. в зависимости от региона. Купить комплект в рамках программы можно и в рассрочку.