Туристов зовут к станку

Промышленный туризм в Приморье становится все более востребованным За последние годы в туристической отрасли сформировался запрос на нестандартные продукты. К таким можно отнести промышленный туризм – экскурсии на передовые действующие предприятия. Такие туры служат хорошей рекламой для компаний, а у туристов вызывают интерес возможностью увидеть производственные процессы, обычно скрытые от посторонних глаз. В Приморском крае также наблюдается спрос на такие предложения, однако лишь ограниченное количество предприятий пускает туристов на свою территорию. Какие промышленные туры есть в регионе, выяснила газета «Золотой Рог». Промышленный туризм, по мнению экспертов – это лучшая реклама предприятия, которая дает возможность для продвижения продукции как на российском, так и на зарубежных рынках. Через туристическую деятельность формируется доверие потребителя к продукции завода, что очень важно, например, для производства продуктов питания, автомобилей, бытовой техники. В то же время промышленный туризм может одновременно нести образовательную и профориентационную функции. Благодаря экскурсиям к техническим профессиям можно привлекать молодежь. Именно поэтому основная целевая аудитория промышленного туризма – молодые люди: школьники и студенты, которым прогулка по заводу помогает определиться с будущей профессией. Эксперты отмечают, что спрос на подобные продукты наблюдается и со стороны более взрослой категории туристов – понаблюдать за производством крупнейших предприятий желают люди всех возрастов и профессий. В настоящий момент в Приморье данный вид туризма развит слабо: экскурсии на свои территории предоставляет ограниченное количество предприятий. Однако благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы туристический поток в регион значительно вырос, поэтому и спрос на нестандартные экскурсии также возрос. В связи с этим туроператоры видят в развитии промышленного туризма серьезный вектор для развития индустрии гостеприимства. В режиме свободного посещения В настоящий момент наибольшей популярностью в регионе пользуются экскурсии на крупнейшие предприятия. Особое внимание школьников и взрослых завоевывает завод Coca‑Cola HBC Россия во Владивостоке. Предприятие уже более десяти лет открыто к посещению туристическим группам. За это время в рамках бесплатных экскурсий за производством безалкогольных напитков под всемирно известными брендами понаблюдало уже более 15 тысяч посетителей. Традиционно гостей предприятия встречает экскурсовод и знакомит с технологическим процессом, рассказывая о каждом из этапов производства: от подготовки и многоступенчатой очистки воды до наклеивания этикетки и упаковки. Также на заводе проводятся тематические мероприятия, например, для школьников и студентов разработаны профориентационные экскурсии, в ходе которых ребята узнают об особенностях работы различных отделов компании. Не меньший интерес представляет и музей Coca‑Cola, который расположен в здании завода во Владивостоке. «В первую очередь на наши экскурсии мы всегда приглашаем школьников и студентов – им действительно будет интересно посмотреть на производственный процесс. Также специалистам завода можно задавать вопросы, они с удовольствием расскажут обо всех тонкостях своей работы. Конечно, взрослых мы тоже ждем на экскурсии, мы стараемся делать их интересными для представителей всех возрастов», – отмечают представители завода. Интересуются туристы и другой экскурсией – на первый автомобильный завод Приморья – SOLLERS-Дальний Восток. Школьники во время тура познают азы автомобилестроения и воочию наблюдают, как создаются автомобили: от сборки мелких деталей до готового изделия. Еще один технически интересный объект Приморья – Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Сазыкина, где производят вертолеты. Здесь школьников ждет экскурсия по территории завода с осмотром вертолетной техники, посещение музея истории завода, а также посещение монумента вертолета Ка-50 «Черная акула», который установлен на площади Славы города Арсеньева, расположенной в непосредственной близости от предприятия. Завод также является участником всероссийской акции «Неделя без турникетов», в рамках которой предприятие могут свободно посетить школьники и студенты профильных учебных заведений. Мероприятия акции «Неделя без турникетов» проводятся в целях популяризации работы в авиастроительной отрасли среди молодежи, усиления бренда «Вертолеты России» как работодателя и привлечения талантливых молодых людей на предприятия холдинга. Открыт к посещению и завод «ГринАгро», где школьников знакомят с работой молочного комбината. Сотрудники завода рассказывают про современное производство молочных продуктов, юные туристы узнают, какой путь проделывают молоко, творог, сметана, йогурты и другие молочные продукты, прежде чем попасть на стол. Самой приятной частью экскурсии (как для детей, так и для взрослых) становится дегустация продукции. Экскурсантов предварительно консультируют, как правильно дегустировать каждый молочный продукт, а затем каждый пробует молоко, кефир, йогурт и шоколадный плавленый сыр почти с конвейера. «К нам часто приезжают классы из школ Владивостока и Артема. На детских экскурсиях мы рассказываем не только о производстве, но и профессиях людей, которые в нем задействованы. В конце путешествия группа может превратиться в дегустационную комиссию и самостоятельно оценить продукты «ГринАгро». Весь процесс производства вы сможете увидеть своими глазами на экскурсии по нашему заводу», – рассказали представители завода. Культура и производство Ряд предприятий идет по нестандартному пути, организуя настоящие центры современной культуры. Так, во Владивостоке появился центр культуры «Хлебозавод», организованный компанией «Владхлеб». По замыслу создателей, центр современной культуры «Хлебозавод» должен популяризировать науку, техническую мысль и развивать критическое мышление. Поэтому здесь для школьных групп проводятся не просто экскурсии, а экскурсии-исследования, где каждому пригодятся знания, полученные в школе. Это экскурсии, на которых каждый школьник становится исследователем и самостоятельно открывает необычные свойства экспонатов. Центр предлагает экскурсии, которые научат детей не просто ходить по выставке, а исследовать и понимать ее. Также здесь проводятся научные мастер-классы, где дети работают с лабораторным оборудованием и создают творческие проекты. Также предприятие организует чаепития с угощением от компании «Владхлеб». На фоне производственных предприятий свои кулуары открывают и культурные институции. Так, во Владивостоке работает театральная экскурсия, которая дает уникальную возможность заглянуть во внутренний мир Приморской сцены Мариинского театра, познакомиться с процессом создания и подготовки спектакля, услышать о работе артистов оперы, балета, симфонического оркестра и хора, сценических служб. Приоткрывает свои внутренние процессы для посетителей и сеть кинотеатров «Иллюзион». КСТАТИ Недооцененные участники Как отмечают эксперты, в промышленном туризме Приморья остается еще множество свободных ниш. Так, недооцененным предложением является работа с малыми предприятиями региона. Среди предложений турфирм региона можно найти экскурсии на кузницу и ферму, в то время как остальные представители малого и среднего бизнеса остаются вне зоны внимания туристической отрасли. «Промышленный туризм – это пока еще новая тема для представителей малого и среднего бизнеса. К сожалению, далеко не все представители бизнеса готовы знакомить своих потенциальных клиентов в лице туристов с изнанкой процесса своего производства. Однако я уверена, что предприятий, придерживающихся позиций открытости, в Приморье хватает, и таким участникам рынка для развития промышленного туризма не хватает всего лишь контакта с туроператорами. Думаю, если наладить двусторонний диалог, найдется масса точек соприкосновений, где малые и средние предприятия могли бы быть полезны турфирмам, а турфирмы – МСП», – уверена Ольга Попова, индивидуальный предприниматель. На фото: Особой популярностью пользуются ознакомительные туры на авиазавод «Прогресс», один из флагманов экономики Приморья. Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ. Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

