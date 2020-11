Вышли на большой экран

Владивосток за последние годы все чаще мелькает в развлекательных передачах, клипах и фильмах производства АТР

Владивосток за последние годы все чаще мелькает в развлекательных передачах, клипах и фильмах производства АТР Иностранный поток в Приморский край ежегодно увеличивается. Помимо традиционных китайских групп, на улицах Владивостока сегодня можно встретить многочисленных туристов из Южной Кореи, Тайваня, Японии и других стран АТР. Продвижение на международном рынке – это постоянный процесс, в который вовлечены не только власти региона, но и участники туристической индустрии. Подробнее об основных факторах, влияющих на узнаваемость Приморья в международной туристической повестке, – в материале газеты «Золотой Рог». Поток иностранных туристов в Приморье ежегодно растет, и наиболее часто регион принимает интуристов из стран АТР: КНР, Республики Корея и Японии. Как отмечают эксперты, вопреки распространенному мнению, шопинг – не основное занятие иностранцев в регионе. Так, события в сфере культуры привлекают большое количество иностранных гостей, а повестка MICE-туризма также формирует стабильный интерес к региону. Досье "Золотого Рога": В 2018 году общий турпоток в Приморье превысил 4,5 млн человек. Около 4 млн туристов регион принял из других субъектов России – прирост составил 11,2%. Иностранных гостей – более 650 тысяч (прирост 25,8 %). В два раза чаще стали прилетать в край туристы из Республики Корея. Из 314 тысяч гостей из этой страны, посетивших Россию, 222 тысячи принял регион (прирост 132,7 %). Доступность перелетов и круизного сообщения Одним из главных факторов, положительно сказавшихся на продвижении региона, стало расширение авиасообщения с соседними странами. Прямое авиасообщение связывает Владивосток с Японией, Китаем, Республикой Корея, КНДР и другими странами. Всего маршрутная сеть Международного аэропорта Владивосток насчитывает около 50 направлений. В прошлом году в Приморский край пришли новые авиакомпании: T’way Air, Eastar Jet, China Express, Air Busan, Air Philip. Международная маршрутная сеть пополнилась новыми направлениями: Тэгу (T’way Air), Цицикар (China Express), Муан (Air Philip), Саппоро («Уральские авиалинии»), Фукуок (Royal Flight). На регулярную основу был переведен рейс в Ташкент авиакомпании Uzbekistan Airways. Идут переговоры и об открытии нового для Приморья направления – Юго-Восточной Азии. В частности, создания регулярного авиарейса из Владивостока в Хайфон. По словам экспертов, наиболее перспективное направление для развития диалога – туризм, поэтому обе стороны заинтересованы в создании регулярного рейса, который мог бы связать столицу Дальнего Востока и Хайфон, с посадкой в Пусане. Как отмечают эксперты, положительно на развитие иностранных направлений сказывается введение электронных виз на территории Свободного порта Владивосток. Режим открывает перед Приморьем новые рынки. Воспользоваться электронной визой имели возможность граждане 18 иностранных государств. В этом году такая возможность предоставлена гражданам Тайваня. Для развития этого туристического направления с мая столицу Тайваня Тайбей и Владивосток связали прямые рейсы S7 Airlines. В этом году Приморье ждет и увеличения количества туристов в круизном сегменте. Причем рост связывают не только в связи с увеличением количества заходов, но и с возросшей вместимостью круизных судов. Дноуглубительные работы были проведены, поэтому в этом году возможность захода получили лайнеры-гиганты круизной компании Royal Caribbean. По оценкам экспертов, в 2019 году Приморье примет порядка 25 тыс. круизных пассажиров, что значительно больше по сравнению с прошлым годом: в 2018-м Владивосток посетило 7 лайнеров с 13,5 тыс. туристов на борту. Также в этом году, после долгого перерыва, Владивосток стал началом круизных маршрутов: 30 мая отправился круиз в Японию с заходом в один из портов Южной Кореи. А 9 сентября из Владивостока начнется круиз с заходом в два японских порта и Шанхай. Эксперты считают, что это предложение будет интересно не только жителям Приморского края, но и другим дальневосточникам, а также иностранцам. В концепции конгрессно-выставочных мероприятий Как отмечают эксперты, расширению международных авиасвязей способствовала тесная работа аэропорта с краевым департаментом туризма и туристско-информационным центром. В рамках реализации программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы они совместно посещают профильные международные выставки. Участие в таких мероприятиях – один из наиболее эффективных способов познакомить новые авиакомпании с возможностями региона. Как отметили в департаменте туризма Приморья, в 2018 году департаментом проведено более 80 мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала края в России и за рубежом. Проводится серьезное отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие и во Владивостоке – Тихоокеанский туристский форум, который становится самой большой туристической площадкой стран АТР на Дальнем Востоке. В этом году на пятом форуме среди традиционных партнеров: Китая, Японии, Республики Корея, Вьетнама, Индии появилось новое туристическое лицо – впервые на мероприятии присутствовала Южно-Африканская Республика. На площадке форума ежегодно происходит обмен лучшими практиками, выяснение нюансов продвижения, установка контактов с представителями туристической индустрии. Например, в рамках взаимодействия с японскими экспертами, выяснилось, что Владивосток, привыкший позиционировать себя как ближайший европейский город в Азии, выбирает неправильную стратегию. По словам японцев, для них ближайший европейские города – это Москва и Санкт-Петербург. И речь не о времени перелета, а о насыщенности контента. Японские эксперты особо подчеркивают, что туристско-информационный центр (ТИЦ) Приморья выбирает правильную стратегию продвижения, используя символы тигра или леопарда. Россия для стран АТР ассоциируется с медведем, и только Приморье позиционируется с тигром – сакральным животным для жителей Азии. Положительные реакции вызывает и акцент на гастрономическом направлении – одном из флагманов туризма региона. Привычные азиатам морепродукты в Приморье подаются иначе, и интуристы получают возможность оценить привычную еду под другим углом. Также эксперты рекомендуют делать акцент на местных специалитетах, - так будет намного лучше продвигать территорию, чем общая фраза о городе европейской культуры. Владивосток на экранах и в соцсетях Владивосток за последние годы все чаще мелькает в развлекательных передачах, клипах и фильмах производства АТР. И этот интерес вполне объясним – мировая киноиндустрия находится в постоянном поиске новых локаций для съемок, и Приморский край может стать настоящей находкой для кинокамер. Азиатские режиссеры пытаются передать через картины, отснятые в регионе, европейские виды и русскую душу, поэтому столица Дальнего Востока все чаще становится съемочной площадкой. «Мы акцентируем внимание на АТР и планируем продвигать Приморье как интересную локацию на этом рынке. Азиатские коллеги заинтересованы в сотрудничестве и приглашают нас на кинофестивали, в рамках которых мы можем презентовать Приморье. Сейчас ведем организационную работу по созданию киноальманаха Inside Asia («Внутри Азии»). По задумке этот проект предполагает международный обмен режиссерами, итогом которого станет сборник коротких новелл, демонстрирующих красоту Азии. Мы также планируем со временем представить Приморский край как кинохаб, который сможет объединить азиатских и российских продюсеров. Сегодня и те и другие ищут выход на новые рынки, поэтому испытывают друг к другу интерес. Мы хотим стать мостом, который даст толчок развитию совместных кинопроектов», – отмечают в кинокомиссии Приморского края. Большую информационную работу ведет туристско-информационный центр Приморского края. Помимо того, что он является единственным в России ТИЦ, который издает полиграфию на шести языках, центр представлен в социальных сетях. Познакомиться с аккаунтом туристско-информационного центра Приморья могут пользователи Instagram, Facebook, Kakao Talk, WeChat, Sina Weibo, Reddit, которые ведутся на четырех языках: английском, русском, японском и корейском. Есть у ТИЦ и свой YouTube-канал. Не прошло и недели с тех пор, как ТИЦ зарегистрировался в Reddit, а фотографии Приморского океанариума вошли в ТОП лайков пользователей социальной сети. Как считают эксперты, это важный шаг для Приморского края, ведь Reddit – одна из крупнейших соцсетей мира, специализирующихся на туристическом контенте. ВАЖНО Туристско-информационный центр Приморья работает как самостоятельно, так и в связке с коллегами. Так, в концепции «Восточного кольца России» предусмотрен блок организационно-технических мероприятий, разработка новых маршрутов с использованием авиационного, железнодорожного, водного и автотранспорта, формирование единой базы фото-, видео- и других презентационных материалов, а также продвижение туристских услуг Дальневосточного и Сибирского федеральных округов на российском и мировом профильных рынках. На фото: Приморье сейчас изучают во всех ракурсах. Фото Анны МАЦОВСКОЙ Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter