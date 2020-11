Приморцев подселяют в капсулы

Рост цен на жилье заставляет искать помещения поменьше

Рост цен на жилье заставляет искать помещения поменьше За первые четыре месяца этого года цены на жилье во Владивостоке в среднем выросли примерно на 20%. Для людей с невысокими доходами и не обремененных семьей становится заманчивой идея иметь малогабаритную квартиру площадью немногим более ячейки в капсульном отеле. Но местный рынок недвижимости на этот спрос не отреагировал. «Огромные» гостинки и студии продолжают удерживать нишу самого экономичного жилья, определяя повышенные расходы малосостоятельных и бережливых людей на покупку, содержание и налоги ненужных для их скромной жизни больших площадей. По статистике, к настоящему времени средняя обеспеченность россиянина жильем достигла около 23 квадратных метров, а по Приморью превысила 21 «квадрат». Оптимисты уверены, что нам надо стремиться к 50-70 квадратным метрам. Но есть прослойка людей, которым по душе небольшое, а главное, доступное место размещения. Пусть даже как купе в поезде. Увы, но как выяснила газета «Золотой Рог», в продаже такого миниатюрного жилья у нас в крае еще нет. Стандарты на вырост Российское законодательство ограничивает минимизацию размеров жилья, которое выходит на рынок. Регион сегодня имеет право, исходя из рекомендаций органов здравоохранения, самостоятельно устанавливать и утверждать минимум жилой площади, которой должен пользоваться человек. При этом в большинстве субъектов РФ санитарной нормой сегодня считается жилье площадью 6 кв. метров. Исходя из нее, гражданам, например, предоставляется место в общежитии. Считается, что этого пространства любому нуждающемуся в крыше над головой достаточно для нормальной жизнедеятельности. То есть, человек без амбиций может годами и десятилетиями жить на таких квадратах. И жили, да еще с соседями по койко-местам, поскольку традиционно комната в общежитии у нас закреплялась либо за семьей, либо за странной сборной «ячейкой общества» из нескольких человек. Комнаты по 6 кв. метров в общежитиях не делали раньше, не делаются и сейчас. В лучшем случае ранее комнаты с удобствами по 9 кв. метров имелись в редких зданиях общежитий. Принципиально санитарные условия, подходящие для жизни, можно создать и на значительно меньшей площади жилья, чем владивостокская гостинка, что прекрасно доказали японцы, придумав капсульные отели, где для проживания человека служат всего два квадратных или же кубических метра пространства. Конечно, функционально оно является в основном спальным местом. Но в капсульной ячейке можно и смотреть телевизор, работать на компьютере или читать. То есть, так и жить оказывается, некоторым удобно. Когда студия уже «вчерашний день» Относительно недавно на рынок столичной недвижимости вышел новый сегмент – микроквартиры. Эксперты недвижимости относят к нему самодостаточное, то есть с санитарными удобствами, жилье общей площадью всего 12-15 кв. метров. Зачастую оно меньше, чем привычные для владивостокцев гостинки площадью 17-24 кв. метров в разбросанных по городу девятиэтажках. Как отмечает директор агентства недвижимости ООО «Авангард» Ольга ПОНОМАРЕВА, на вторичном рынке города сегодня предлагаются малогабаритные квартиры от 13,5 до 32 квадратных метров, начиная от приватизированных помещений в модернизированных общежитиях, до нескольких типов малосемеек. Столичный рынок и рынки недвижимости большинства крупных российских городов предлагают сегодня различное минижилье, начиная от 11 кв. метров. На базе сайта «Фарпост» на вторичный рынок края вышла «студия» и поменьше – всего 13 кв. метров в нежилом здании на ул. Нерчинской. Но с ремонтом, обстановкой и всего за 1,6 миллиона рублей. Прописаться по такому помещению нельзя, но жить можно. Что же касается рынка нового жилья, то, по мнению Ольги Пономаревой, квартиру в новом доме менее 19 кв. метров во Владивостоке найти вряд ли возможно. При этом и вторичные гостинки нельзя относить к дешевому жилью, поскольку отыскать квадратный метр менее чем за 100 тыс. рублей сегодня почти невозможно. Что же касается новых студий, которые предлагают владивостокские застройщики, то они сегодня по площади в основном от 25 до 34 кв. метров, а по цене – от 2,5 до 4,9 млн рублей. Например, в ЖК «Изумрудный» студия площадью около 20,4 кв. метров предлагается по цене около 3 млн рублей. А на ранних стадиях строительства продажи в этом комплексе начинались от 1, 6 млн. При этом цена сегодня включает выполненные «под ключ» отделочные работы и комплектацию студии всем необходимым для жизни оборудованием и мебелью. Другие застройщики иногда предлагают просто «голые стены», но не всегда это дешевле уже обустроенной квартиры. В спальном районе города «квадрат» может предлагаться примерно за 100 тыс. рублей, но и малогабаритное новое жилье в бизнес-классе и на «хорошем месте» по 150 тыс. рублей за квадратный метр для Владивостока тоже вещь уже вполне обычная. Можно отметить, что в ЖК «Фрегат» студии предлагаются площадью 27,8 кв. метров, «Фрегат-2» - 20,5, ЖК «Современник» - 22,7, ЖК «Сафонов» - 24,5, ЖК «Вертикаль» - 23, ЖК «Зеленый бульвар» - 24,8, ЖК «Atmosfera» - 23, в уже построенном ЖК «Театральный» - 27,6. В заявленном проектом 29-этажном ЖК «Академгородок» на 450 квартир средняя площадь жилья составляет около 13,3 кв. метров. Спрос на малогабаритное жилье, как отметили в ТД «Аском», во Владивостоке стабильный, его нередко приобретают как обменный фонд, но многие в нем, в силу обстоятельств, остаются надолго. Поэтому владивостокские застройщики в последние годы активно включают в свои проекты студии и предлагают их потенциальным покупателям. Студии для застройщика оказываются выгоднее и успешно раскупаются еще на этапах строительства. А покупателям под них легче взять ипотечный кредит и затем расплачиваться по нему. Как отметил генеральный директор ООО СЗ «Ремстройцентр» Александр ЛЕМЕШЕВ, пожелания потребителей и востребованность такого типа жилья стали той причиной, что студии были включены и в проект нового 27-этажного дома на ул. Каплунова, 8, который эта компания начала строить уже как резидент Свободного порта Владивосток. Ранее проекты, реализуемые «Ремстройцентром», такой тип квартир в себя не включали. Блестящие перспективы? У любого типа жилья имеются свои сторонники. Но, все же, чем ничего – лучше маленькое жилье, но свое. Ведь помимо минуса, что оно маленькое, у него имеется и множество плюсов. В чем они? Прежде всего, в цене. Например, в прошлом году в популярном у дальневосточных покупателей Краснодаре квартира-студия площадью 6 кв. метров предлагалась всего за 450 тыс. рублей, что, однако, по местным меркам представлялось слишком дорого. Продавец, однако, считал иначе – в этом жилье с хорошей отделкой имелись санузел, отделанный финским кафелем, небольшие холодильник и бойлер, кресло-кровать, письменный стол, стеллаж, кухня и даже метровый коридор. Тем не менее, можно согласиться, что это было действительно дорого. Так, рынок нового жилья Краснодара в этом году предлагает студии площадью от 20 до 28 кв. метров «под ключ» с оборудованием и мебелью в пределах 1 млн рублей. Вероятно, и во Владивосток со временем могут прийти такие трезвые цены, поскольку региональные и городские власти сегодня предпринимают колоссальные усилия по снижению себестоимости строительства и цен на этом социально значимом рынке. Однако особых иллюзий на то, что мини-жилье, да и вообще владивостокские квартиры, внезапно подешевеет, питать не стоит. К сожалению, у нас сегодня распространено очень пренебрежительное отношение к малогабаритному жилью, что подкрепляет безобразное их обслуживание управляющими компаниями. Но все познается в сравнении. Известно, что около 200 тыс. жителей богатого Гонконга сегодня проживает в помещениях площадью всего около 4 кв. метров и на условиях аренды, а мини-квартиры площадью около 16 кв. метров в этом городе предлагаются по ценам около $500 тыс. Надо заметить, что по таким ценам сегодня во Владивостоке редко предлагаются даже самые лучшие квартиры в престижных новых домах. На фото: Самая маленькая квартира в Америке насчитывает всего 7 квадратных метров Фото из архива Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

