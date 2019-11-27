Клиенты Tele2 начнут "Черную пятницу" в четверг

«Шопинг уходит в онлайн-среду, в том числе благодаря возможности делать покупки без границ и находить лучший товар с максимальными скидками. По данным АКИТ, по итогам прошлогодней «Черной пятницы» оборот интернет-продаж составил впечатляющие 17,4 млрд рублей. Наша статистика также доказывает растущую популярность специальных предложений во время распродаж. В прошлом году число активаций в рамках акции «Черная пятница» увеличилось в 4,5 раза год к году. На этот раз мы снова предлагаем клиентам посетить крупнейшую площадку всемирно известной акции в России – Real Black Friday. Cмартшоперы хорошо знают, что в горячую пору больших распродаж главное преимущество – время. Поэтому мы даем нашим абонентам приоритетный доступ на шесть часов раньше старта. Предложения более чем 100 партнеров позволят клиентам Tele2 не только приобрести товары и услуги по душе, но подготовить подарки к Новому году на особо выгодных условиях».