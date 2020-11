Оптимизация без оптимизма

Во Владивостоке бурно обсуждается новая, ставшая уже скандальной схема движения автобусов

Во Владивостоке бурно обсуждается новая, ставшая уже скандальной схема движения автобусов На минувшей неделе администрация Владивостока представила проект новой схемы маршрутов для городских автобусов, разработанный компанией «Сити Транспорт Групп - Сибирь» после проведенного в 2019 году исследования пассажиропотока. Мнения горожан по поводу возможных перемен оказались неоднозначными. Многие выражают недовольство в связи с изменением схемы, хотя основные, наиболее популярные маршруты изменений не претерпели. «Сразу после получения результатов исследования наши сотрудники приступили к составлению новой автобусной сети, - прокомментировал начальник управления транспорта администрации Владивостока Александр ИВАНОВ. - Работа шла несколько месяцев. Большую роль сыграли пожелания пассажиров. Безусловно, нам важно и мнение перевозчиков, не ставим себе целью каким-то образом навредить бизнесу». Большинство наиболее протяженных и популярных городских маршрутов (№1, №15, №23, №31) сохранится в новой схеме без изменений. На 1-м и 15-м маршрутах будет работать по 15 больших автобусов, на 23-м – 22, на 31-ом - 24. Маршрут №55 также сохранит нынешний вид, количество автобусов на нем составит 20. На маршруте №82 с Чуркина на «Варяг» продолжат работать 18 автобусов. Маршруты №63, №74, №76 и №77, соединяющие кампус ДВФУ с разными районами Владивостока, тоже сохранятся в нынешнем виде. Популярный у жителей Баляева маршрут №7т (15 автобусов) станет ходить в центр через проспект Красного знамени, минуя пробки на Некрасовской и Первой Речке. Практически в неизменном виде сохранена маршрутная сеть в 64-ом и 71-ом микрорайонах. Маршрут автобуса №16ц в центр Владивостока также не претерпел изменений, а вот маршрут №66 немного изменят – в центре он будет заезжать не на Фонтанную, а на Покровский парк. Соединяющий район Чуркина с автовокзалом автобус №4 в новой схеме будет ходить только до Луговой. Альтернативой для жителей Первомайского района станет поездка на автобусе №77. Без изменений остается маршрут №13, соединяющий Змеинку с центром Владивостока, где будет работать 15 средних автобусов вместо нынешних тесных «Газелей». Столько же автобусов оставят на маршрутах №54 и №54а. Кроме того, на Чуркин запустят новый маршрут из центра города: автобус №5 будет съезжать с Золотого моста на Светланскую в районе остановки ДВГТУ, минуя пробку на Фуникулере, а возвращаться обратно – через улицу Суханова. Работать на линии будут 8 средних автобусов. Столько же оставят на существующем ныне маршруте 15к «Изумруд – Трудовая». На 27-ом и 30-м маршрутах, связывающих Чуркин и Тихую, будет работать по пять малых автобусов. Часть пассажиропотока заберут автобусы маршрута №79, которые больше не будут ходить в центр. Впишут в схему и строящиеся районы Владивостока. Из «Зеленого угла» попасть на Луговую можно будет на автобусе №18, а от «Патрокла» до Луговой довезет автобус №31к. Маршрут №95 из Снеговой пади будет ходить до центральной площади Владивостока, а не до Суханова, как сейчас. На нем будут работать 15 средних автобусов. Существующие маршруты №98д и №98ц останутся неизменными, на каждом – по 13 больших автобусов. В то же время жителям отдаленных поселков Русского острова попасть в центр Владивостока теперь можно будет лишь с пересадкой: автобус №29 будет ходить только до остановки «Океанариум», а автобус №22 – курсировать от Канала до Академии МЧС. Количество работающих на этих линиях автобусов останется прежним, поэтому интервал их движения по острову должен заметно сократиться. Придется делать пересадку по пути в город и жителям Фанзавода (маршрут №24 будет ходить до остановки «Проспект 100-летия»), а также Емара (конечной остановкой маршрута №28 станет Автовокзал). Ряд ныне существующих маршрутов в случае утверждения схемы упраздняется. Например, с Эгершельда перестанут ходить автобусы №59 и №60, к состоянию подвижного состава и поведению водителей которых была масса нареканий со стороны пассажиров. Не допустить транспортной «блокады» призвано продление маршрута №45 до Маяка с увеличением работающих на нем автобусов с 5 до 30. Этот магистральный маршрут станет одним из основных в новой схеме. Кроме того, на Маяк станет ходить автобус №49 с Чуркина, конечная остановка которого сейчас находится на ЖД-вокзале (25 больших автобусов). Сохранится 81-й маршрут с Маяка на Автовокзал. А на маршрут №40 («Семеновская – Варяг») вернут 20 больших автобусов, на которые в центре смогут пересесть жители Эгершельда. Обсуждение проекта новой маршрутной схемы будет продолжаться в течение нескольких недель. До 10 декабря мэрия принимает мнения и пожелания жителей города на специально созданный ящик электронной почты bus@vlc.ru. Однако, как показали первые обсуждения схемы на форумах и в социальных сетях, у горожан она вызывает массу возражений. Главная претензия многих владивостокцев – необходимость делать пересадку, добираясь из одного конца города в другой, и, как следствие, рост ежедневных расходов на проезд. На возмущения горожан отреагировали власти. На днях губернатор Приморья прокомментировал в соцсетях ситуацию: "В эти дни ко мне от подписчиков, от жителей Владивостока, поступает много вопросов про новую схему маршрутов общественного транспорта. Безусловно, любое нововведение, особенно в большом городе, подвергается критике. Но вопрос, как говорится, перезрел. Старые автобусы, квалификация водителей, наличный расчёт. Все это вызывает справедливое возмущение граждан. Систему нужно менять. И краевая администрация помогает городу в решении этих проблем. Но я уверен - каждое действие чиновников в первую очередь должно отвечать желаниям и запросам граждан. Наша основная задача — создавать комфортные условия для жизни людей. Новая схема маршрутов должна быть глубоко и всесторонне обсуждена с жителями на сайте администрации, где поступающие предложения от граждан будут учтены и отработаны. И только потом внедрены в жизнь. Новая схема должна быть удобной для жителей Владивостока". Ему вторил и начальник управления транспорта администрации города Александр Иванов: "Маршрутная новая сеть, которую разрабатывают во Владивостоке, будет введена не раньше второго квартала 2020 года", - заявил чиновник в прямом эфире телеканала «Вести: Приморье». На фото: Горожане давно и часто справедливо критиковали общественный транспорт Владивостока, но когда мэрия сообщила о намерении его реформировать, многие восприняли эту новость в штыки, испугавшись, что ситуация еще более ухудшится. Фото Евгении ПРИЙМАК. Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

