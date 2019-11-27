Президент России Владимир Путин подписал закон об острове Русском

Президент России Владимир Путин подписал закон об острове Русском

27 ноября 2019, 11:51
Бизнес
Президент подписал закон, касающийся работы международных фондов в специальных административных районах

Президент подписал закон, касающийся работы международных фондов на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области.

Такие фонды можно создавать в специальных административных районах. Сейчас режим распространяется на коммерческие компании, а новый закон дает разрешение работать в таких районах и некоммерческим организациям.

Правом проведения документарных проверок на соответствие деятельности фонда его целям наделяется Минюст.

Напомним, в августе прошлого года Владимир Путин подписал пакет законов о создании в Приморском крае и в Калининградской области - на островах Русский и Октябрьский специальных административных районов (САР) - зон с льготными условиями для работы иностранных компаний.

Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

Как отмечается в пояснительных материалах, законом предусмотрен «более гибкий правовой режим, в частности налогового и валютного регулирования».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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