Президент России Владимир Путин подписал закон об острове Русском

Президент подписал закон, касающийся работы международных фондов на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области. Такие фонды можно создавать в специальных административных районах. Сейчас режим распространяется на коммерческие компании, а новый закон дает разрешение работать в таких районах и некоммерческим организациям. Правом проведения документарных проверок на соответствие деятельности фонда его целям наделяется Минюст. Напомним, в августе прошлого года Владимир Путин подписал пакет законов о создании в Приморском крае и в Калининградской области - на островах Русский и Октябрьский специальных административных районов (САР) - зон с льготными условиями для работы иностранных компаний. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации. Как отмечается в пояснительных материалах, законом предусмотрен «более гибкий правовой режим, в частности налогового и валютного регулирования». Газета «Золотой Рог», Владивосток.

