Приморские абоненты Tele2 предпочитают смартфоны Samsung и Huawei

Tele2 проанализировал выбор жителей Приморья при покупке мобильного устройства

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проанализировал выбор жителей Приморья при покупке мобильного устройства. Абоненты стали чаще приобретать смартфоны, отдавая предпочтение корейским и китайским производителям. По итогам октября наиболее востребованными стали девайсы вендора Samsung с долей в 29%. С развитием и расширением зоны высокоскоростного интернета в Приморском крае оператор Tele2 отмечает рост 4G-устройств в своей сети: за год доля 4G-смартфонов выросла на 10%. С растущей востребованностью интернет-сервисов увеличивается количество смартфонов и снижается доля «звонилок». В сети Tele2 в Приморье последних стало меньше на 6%. Наибольшей популярностью среди абонентов пользуются девайсы Samsung, Huawei, Asus не дороже десяти тысяч рублей и диагональю более шести дюймов. За год количество смартфонов с большим экраном в сети оператора выросло на 3%. Клиенты предпочитают функциональные и технологичные устройства. Это обусловлено удобством загрузки контента, просмотра «тяжелого» видео и высокой скоростью отклика в игровых приложениях. Пользователи отдают предпочтение «умным телефонам», которые работают под управлением операционной системы Android. В итоге ТОП-5 самых популярных смартфонов в Приморье возглавляет одна из последних новинок вендора Samsung – Galaxy A10, на второй позиции – Samsung Galaxy A50, на третьем месте – Samsung Galaxy A5. Замыкают пятерку лидеров Apple Iphone 6 и Apple Iphone 6S. Также в десятку самых востребованных смартфонов входят девайсы бренда Honor. Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2: «Мы отмечаем рост потребления интернет-трафика во многих населенных пунктах Приморья. За последний год объем потребления в 4G-сети удвоился. С развитием высокоскоростного мобильного интернета растет и доля проникновения оборудования четвертого поколения. Количество 4G-устройств за год увеличилось в полтора раза. Выгодно приобрести современные смартфоны и другие устройства можно в фирменных салонах Tele2». Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter