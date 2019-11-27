Приморские абоненты Tele2 предпочитают смартфоны Samsung и Huawei

Наибольшей популярностью среди абонентов пользуются девайсы Samsung, Huawei, Asus не дороже десяти тысяч рублей и диагональю более шести дюймов. За год количество смартфонов с большим экраном в сети оператора выросло на 3%. Клиенты предпочитают функциональные и технологичные устройства. Это обусловлено удобством загрузки контента, просмотра «тяжелого» видео и высокой скоростью отклика в игровых приложениях. Пользователи отдают предпочтение «умным телефонам», которые работают под управлением операционной системы Android.