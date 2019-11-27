Сахалин взял приморскую базу

Новые владельцы начали переформатирование бизнеса ПБТФ с реорганизации ПАО в форме присоединения к нему АО «Преображенский рыбокомбинат» и выделения из него ООО «Залив». ООО «Залив», как и ПБТФ, зарегистрировано в пос. Преображение Лазовского района Приморского края. Уставный капитал выделяемого общества сформирован за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «ПБТФ» путем передачи ООО «Залив» денежных средств в размере 1 млн рублей в соответствии с передаточным актом. 100% доли в уставном капитале выделяемого общества принадлежат ПАО «ПБТФ». Директором ООО утвержден Андрей КАРЕПОВ.