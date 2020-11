На Колыме побит 40-летний рекорд по добыче золота

В Магаданской области впервые с 1979 года побит рекорд в 40 тонн добытого золота за год

В Магаданской области впервые с 1979 года побит рекорд в 40 тонн добытого золота за год «По информации министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, колымские горняки впервые с 1979 года вышли на максимальный уровень добычи золота», - говорится в сообщении на сайте регионального правительства. По состоянию на 1 ноября золотопромышленники Магаданской области добыли 40,23 тонны золота, что на 7 тонн больше, чем за аналогичный период 2018 года. Лидером по добыче рудного золота стал Тенькинский городской округ, его предприятия добыли 16,25 тонны. Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2019 год.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter