"Звездное небо" будет радовать жителей и гостей Владивостока круглый год

"Звездное небо" будет радовать жителей и гостей Владивостока круглый год

27 декабря 2019, 12:40
Бизнес
Монтаж праздничной иллюминации на пешеходной зоне завершился

Монтаж праздничной иллюминации на пешеходной зоне завершился На улице Адмирала Фокина яркими огнями здесь засветились деревья, а над пешеходной зоной засияло «звездное небо», которое будет радовать горожан круглый год.

«В ближайшее время гирлянды будут смонтированы на улице Светланской - на участке от пересечения с улицей Пограничной до пересечения с Алеутской. Всего до конца года в краевом центре установят более 500 консолей с новогодней иллюминацией», – рассказали в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Напомним, что первые светодиодные консоли во Владивостоке в этом году смонтировали на улицах Пограничной, Алеутской, Семёновской, Светланской – вдоль центральной площади и ГУМа, а также на набережной Спортивной гавани. Помимо этого, 79 светодиодных конструкций установили на улице Калинина от железнодорожного переезда до остановки общественного транспорта «Чайка».

Дополнительные новогодние консоли установили на проспекте 100-летия Владивостока от улицы Постышева до улицы Русской, а также на улицах Девятой, Десятой, Некрасовской и Партизанском проспекте.

Световыми декоративными элементами украсили надземный пешеходный переход в районе остановки «Фабрика Заря».

Отметим, что совсем скоро завершится монтаж новогоднего городка на центральной площади Владивостока, которая уже радует посетителей красочными арт-объектами. В вечернее время яркими огнями переливаются установленные здесь арфа и саксофон, снеговик, кораблик, а также главная новогодняя елка. Евгений Кулешов (фото)

Журнал "Дальневосточный капитал".

Stories:
ТуризмПриморье
БлагоустройствоБлагоустройство
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы