"Звездное небо" будет радовать жителей и гостей Владивостока круглый год

«В ближайшее время гирлянды будут смонтированы на улице Светланской - на участке от пересечения с улицей Пограничной до пересечения с Алеутской. Всего до конца года в краевом центре установят более 500 консолей с новогодней иллюминацией», – рассказали в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса.