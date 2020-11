"Звездное небо" будет радовать жителей и гостей Владивостока круглый год

Монтаж праздничной иллюминации на пешеходной зоне завершился

Монтаж праздничной иллюминации на пешеходной зоне завершился На улице Адмирала Фокина яркими огнями здесь засветились деревья, а над пешеходной зоной засияло «звездное небо», которое будет радовать горожан круглый год. «В ближайшее время гирлянды будут смонтированы на улице Светланской - на участке от пересечения с улицей Пограничной до пересечения с Алеутской. Всего до конца года в краевом центре установят более 500 консолей с новогодней иллюминацией», – рассказали в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса. Напомним, что первые светодиодные консоли во Владивостоке в этом году смонтировали на улицах Пограничной, Алеутской, Семёновской, Светланской – вдоль центральной площади и ГУМа, а также на набережной Спортивной гавани. Помимо этого, 79 светодиодных конструкций установили на улице Калинина от железнодорожного переезда до остановки общественного транспорта «Чайка». Дополнительные новогодние консоли установили на проспекте 100-летия Владивостока от улицы Постышева до улицы Русской, а также на улицах Девятой, Десятой, Некрасовской и Партизанском проспекте. Световыми декоративными элементами украсили надземный пешеходный переход в районе остановки «Фабрика Заря». Отметим, что совсем скоро завершится монтаж новогоднего городка на центральной площади Владивостока, которая уже радует посетителей красочными арт-объектами. В вечернее время яркими огнями переливаются установленные здесь арфа и саксофон, снеговик, кораблик, а также главная новогодняя елка. Евгений Кулешов (фото) Журнал "Дальневосточный капитал".

