Возродить производство железобетонных изделий в Приморье помогут немцы и промпарк

Компания «Беттомакс» изучает возможность размещения в крае завода по производству железобетонных изделий для промышленного и жилищного строительства. Партнёром российского предпринимателя может стать инвестор из Германии.

Предполагаемый объём инвестиций в проект может составить от 300 до 600 миллионов рублей. Предприятие планируется разместить на территории промышленного парка «Большой Камень». Напомним, что на его базе намечено локализовать различные строительные производства. В пресс-службе региона рассказали о выгодах организации производства в промпарке. Поясняется, что на его территории стоимость аренды земельного участка на период строительства составит около 2,2 рубля за «квадрат», что заметно ниже рыночной стоимости. Также резидент промпарка сможет использовать льготы и преференции ТОР «Большой Камень», поскольку в 2021 году территория промпарка вошла в список ТОР. Ожидается, что строительство промышленного парка начнётся в 2022 году. При этом инвесторы, претендующие на земельный участок, могут закрепить за собой площадь территории и потребности в ресурсах, заключив предварительное соглашение.

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