Чёрный морской ёж и японская панопа могут пополнить список добываемых объектов

Чёрный морской ёж и японская панопа могут пополнить список добываемых объектов
Чёрный морской ёж и японская панопа могут пополнить список добываемых объектов
28 марта, 13:01БизнесФото: 1MI
Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО (бывший ТИНРО-Центр) предложили внести изменения в классификатор объектов в области аквакультуры.

Действующий документ включает в себя более 150 объектов рыбоводства и аквакультуры, среди которых лососевые, осетровые, сиговые и другие рыбы, моллюски, голотурии и водоросли.

Этот список периодически дополняется. По словам специалистов, для проведения научно-исследовательских работ присутствие объектов в классификаторе необязательно. Однако включение в него открывает перспективы их дальнейшего внедрения в хозяйственную деятельность рыбохозяйственных предприятий.

По итогам обсуждения специалисты одобрили включение в классификатор пурпурной и бугорчатой асцидии, чёрного морского ежа, японской панопы и ещё несколько видов зарывающихся моллюсков.

Стоит отметить, перечень видов зарывающихся двустворчатых моллюсков, обитающих в водах Приморья, внушителен. К промысловым относятся анадара, спизула, мерценария, корбикула, серрипес, каллитака, каллиста, мактра, мия, сердцевидка, перонидии, петушок и глубокозарывающиеся гуидаки. Из этого обширного списка в Приморье активно промыслом осваиваются только анадара, спизула и мерценария.

Сюжеты:
Рыбный день
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аквакультура ДФО
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