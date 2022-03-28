Чёрный морской ёж и японская панопа могут пополнить список добываемых объектов

Действующий документ включает в себя более 150 объектов рыбоводства и аквакультуры, среди которых лососевые, осетровые, сиговые и другие рыбы, моллюски, голотурии и водоросли.
Этот список периодически дополняется. По словам специалистов, для проведения научно-исследовательских работ присутствие объектов в классификаторе необязательно. Однако включение в него открывает перспективы их дальнейшего внедрения в хозяйственную деятельность рыбохозяйственных предприятий.
По итогам обсуждения специалисты одобрили включение в классификатор пурпурной и бугорчатой асцидии, чёрного морского ежа, японской панопы и ещё несколько видов зарывающихся моллюсков.
Стоит отметить, перечень видов зарывающихся двустворчатых моллюсков, обитающих в водах Приморья, внушителен. К промысловым относятся анадара, спизула, мерценария, корбикула, серрипес, каллитака, каллиста, мактра, мия, сердцевидка, перонидии, петушок и глубокозарывающиеся гуидаки. Из этого обширного списка в Приморье активно промыслом осваиваются только анадара, спизула и мерценария.