Чёрный морской ёж и японская панопа могут пополнить список добываемых объектов

Этот список периодически дополняется. По словам специалистов, для проведения научно-исследовательских работ присутствие объектов в классификаторе необязательно. Однако включение в него открывает перспективы их дальнейшего внедрения в хозяйственную деятельность рыбохозяйственных предприятий.