Профессиональных бизнесменов готовят из рядовых приморцев

Несколько жителей Приморского края теперь точно знают как правильно открыть свой бизнес, вплоть до государственной регистрации. Об этом им рассказали на тренинге «Азбука предпринимателя».

Четырехдневное обучение проходило в центре «Мой бизнес». Слушатели курса узнали как правильно составить бизнес-план, научились разносторонней разработке проектов, приобрели знания в области рекламы, подтянули финансовую грамотность. Гендиректор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров рассказал, что на тренинге разбирали нестандартные проекты, такие как социальное предпринимательство, открытие пекарни и даже перепелиная ферма. Спикеры центра «Мой бизнес» рассказали участникам тренинга о возможности воспользоваться поддержкой малому и среднему бизнесу, которую оказывают в крае. На обучение исполнительный директор одной из компаний Анастасия Линник пришла чтобы узнать как открыть собственный бизнес. Однако по окончании курса решила для начала попробовать себя в роли статуса самозанятой. Неоднократный участник образовательных программ центра «Мой бизнес» Татьяна Нестерова в этот раз пришла, чтобы получше изучить финансовую сторону ведения собственного бизнеса. Она работает педагогом детском развивающем центре. Обучение проходило в группах при плотном взаимодействии тренеров и слушателей курса. Спикеры старались максимально понятно донести до слушателей все аспекты открытия и ведения собственного дела. Получить более подробную информацию о работе и курсах центра «Мой бизнес» можно на официальном сайте или по телефону 8 (423) 279-59-09 Обучение приморцев азам предпринимательства проходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере экономики, инвестиций, поддержка малого и среднего предпринимательства».

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