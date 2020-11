ДВЖД следует маршрутом развития

Инвестиционная программа Дальневосточной железной дороги в 2019 году превысит 75 млрд рублей

Инвестиционная программа Дальневосточной железной дороги в 2019 году превысит 75 млрд рублей Дальневосточная железная дорога является ключевым элементом транспортной системы Дальнего Востока и работает в условиях постоянно растущего грузопотока. На рост основных показателей магистрали значительное влияние оказывает масштабная инвестиционная программа. В 2019 году по ДВЖД в целом лимит капитальных вложений по инвестиционной программе ОАО «РЖД» составляет 75,1 млрд рублей, что почти в 1,3 раза больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги». Ключевыми направлениями являются дальнейшее развитие Восточного полигона, снятие инфраструктурных ограничений, в том числе – по перешивке на общесетевую ширину пути железной дороги на о. Сахалин, а также реконструкция железнодорожной инфраструктуры участка Махалино – Камышовая – Госграница с КНР и ряда сортировочных станций. Всего инвестпрограмма этого года охватывает 1010 объектов. В настоящее время особое внимание уделяется реализации инвестиционной программы развития «Восточный полигон». Проект реализуется в границах четырех железных дорог – Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной. Он обслуживает транспортные потребности 14-ти субъектов Российской Федерации и обеспечивает транзит для всей страны. Эксплуатационная длина железных дорог составляет более 17 тысяч километров. Полигон имеет 810 железнодорожных станций. Досье «Дальневосточного капитала": В рамках инвестпрограммы Дальневосточной железной дороги запланировано строительство и реконструкция 588 объектов на сумму 51,3 млрд рублей, разработка проектно-сметной документации по 422 объектам под задел будущих периодов на сумму 7,5 млрд рублей, обновление подвижного состава на сумму 8,4 млрд рублей, реализация мероприятий по поставке оборудования, не входящего в сметы строек, на сумму 7,9 млрд рублей. Проект предполагает развертывание работ на обширном пространстве Сибири и Дальнего Востока, в первую очередь – в Приморье, зонах Транссиба и БАМа. Именно на этой базе рассчитывается произвести активизацию региональной экономики, создать условия для инвестиций в добывающую промышленность и одновременно повысить качество, скорость и объем перевозок по Транссибирской магистрали и по БАМу. Доля Дальневосточной железной дороги в общем лимите программы «Восточный полигон» составляет 221 млрд рублей, это 46,1% от общей суммы инвестиций. В 2019 году по проекту «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» (Восточный полигон) запланировано освоить 21,1 млрд рублей. В рамках реализации программы «Восточный полигон» недавно отметили 45 летний юбилей с начала работы БАМа. Самый значимый объект БАМа – станция Тында, которая является одной из важнейших на Восточном полигоне. Здесь сходятся грузовые и пассажирские потоки в направлении Дальнего Востока, Забайкальского и Хабаровского краев, республики Бурятия, Республики Якутия, Иркутской и Амурской областей. Станция связывает БАМ с Транссибирской магистралью. Реконструкция ст. Тында ведется с 2015 года. Ее необходимость обусловлена ростом нагрузки в связи с увеличением пропускных способностей БАМа при строительстве новых разъездов, двухпутных вставок и вторых путей. Для увеличения перерабатывающей способности станции строятся дополнительные пути, укладываются новые стрелочные переводы. Сортировочная горка будет оборудована автоматизированной системой управления формированием и расформированием составов, современными системами связи и энергообеспечения, современными вагонными замедлителями. После завершения реконструкции перерабатывающая способность станции возрастет более чем в 2,5 раза. В общем по Тындинскому территориальному управлению в 2019 г. инвестиционная программа составляет 18,4 млрд. рублей, включает строительство и реконструкцию 73 объектов на сумму 11,7 млрд рублей, разработку проектно-сметной документации по 67 объектам проектирования под задел будущего года на сумму 1,2 млрд рублей. Также запланировано приобретение тягового подвижного состава на сумму 5,1 млрд рублей (12 маневровых тепловозов 3ТЭ25К2М) и реализация мероприятий по поставке оборудования, не входящего в сметы строек – на сумму 0,4 млрд рублей. По тындинскому региону, в соответствии с графиком, предусмотрен ввод трех новых разъездов Тангомен, Моховой и Сосновый. В рещающую стадию входит работа по расширению железнодорожной колеи на Сахалине. Запуск движения первого пассажирского поезда по новой колее (1520 мм) был осуществлен 18 июля 2019 г. на участке Взморье – Ноглики (505 км). В настоящее время на всем восточном побережье Сахалина ведется реконструкция 53 мостов. Во время перешивки островной магистрали, которая пройдет в течение лета, на них будет произведена перекладка рельса на общесетевую ширину колеи – 1520 мм. Работы по переустройству главного хода железной дороги планируется завершить в начале осени. Досье «Дальневосточного капитала": В рамках проекта «Переустройство Сахалинской железной дороги на общесетевую ширину колеи (1520 мм)» в 2019 году будет осуществлена «перешивка» на 31 железнодорожной станции, в текущем году планируется освоить 14,2 млрд рублей. По состоянию на 26 июля текущего года на трех участках в полном объеме завершены работы по переукладке рельсовой нити с колеи 1067 мм на колею 1520 мм. Дальневосточная железная дорога – это единое связанное огромное хозяйство, имеющее определяющее значение для развития всего региона. Ввод новых сооружений и мощностей на магистрали позволяет увеличить пропускную способность и ускорить сроки доставки грузов. В этом году такими «точками роста» на ДВЖД стали десятки объектов. В частности, в эксплуатацию в 2019 г. после реконструкции планируется ввести 4 железнодорожных станции (Смоляниново, Сельгон, Волочаевка-2, Икура), 3 разъезда (Красноармейский, разъезд №21, Хевчен), 4 новых разъезда (Гвоздевский, Сосновый, Моховой, Тангомен), двухпутную вставку на перегоне Кото-Джиг- даси, 9 искусственных сооружений после реконструкции, 2 объекта локомотивного хозяйства (реконструкция пункта технического обслуживания локомотивов на станции Уссурийск. Осуществляется переоборудование ремонтного локомотивного депо Дальневосточное), семи объектов электроснабжения, технологической линии связи на участке Биробиджан-Ленинск. Кроме этого, ведутся работы по налаживанию автоматической блокировки и диспетчерской централизации на двух участках (Ургал-Постышево, Постышево-Комсомольск-на-Амуре). В результате ожидается увеличение пропускной способности на перегонах Февральск – Верхнезейск (ввод рзд. Тангомен) с 13 до 18 пар грузовых поездов (+5 пар поездов); Новый Ургал – Постышево (ввод АБ) с 18 до 23 пар грузовых поездов (+5 пар поездов); Постышево – Комсомольск (ввод АБ) с 13 до 17 пар грузовых поездов (+4 пары поездов). По отдельным перегонам на участках Ургал-Постышево и Постышево-Комсомольск уже произведены переключения на автоматическую блокировку и диспетчерскую централизацию. В первом полугодии 2019 года введен в эксплуатацию Владивостокский железнодорожный тоннель, на модернизацию которого было потрачено более 3,5 млрд рублей. Работы по реконструкции велись три года. Отметим, реконструированный тоннель имеет статус стратегического объекта, памятника истории и архитектуры краевого значения. Через него осуществляются грузовые перевозки в порты на полуострове Голдобина (мыс Чуркин), подвоз угля к Владивостокской ТЭЦ-2, а также движение пассажирских электропоездов. Стабильная динамика роста грузооборота и востребованность со стороны российских грузоотправителей дала дополнительный импульс для модернизации железнодорожного пункта пропуска Махалино – Хуньчунь. Проектом «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей» до 2020 года на развитие участка Махалино – Камышовая – Госграница с КНР предусмотрено 4,3 млрд рублей. Проектом предусмотрено строительство дополнительных 8,4 км пути колеи 1520 мм и 6,1 км пути – 1435 мм на станции Камышовая. Выполнение программы модернизации позволит расширить номенклатуру грузов, перевозимых через железнодорожный погранпереход Махалино-Хуньчунь и обеспечить перевозку 8 млн тонн ежегодно. В рамках проектов социального развития в 2019 году предусмотрено строительство 27-ми квартирного жилого дома на станции Верхнезейск и 9-ти квартирных жилых домов на станциях Приморская, Волочаевка-2, Смоляниново, Юктали. Ведется проектирование жилых домов на станциях Тумнин и Гвоздево; приобретаются модульные домики для размещения командированных работников, а также жилье для работников ОАО «РЖД» на внешнем рынке жилья (специализированный жилищный фонд компании). К настоящему времени завершены работы по строительству и сданы в эксплуатацию два 9-квартирных дома на ст. Волочаевка-2 и ст. Смоляниново, а также дом отдыха локомотивных бригад (ДОЛБ) на ст. Комсомольск-Сортировочный. По инвестиционной программе выделены средства на адаптацию пассажирской инфраструктуры для маломобильных пассажиров на вокзалах Ванино, Владивосток, Гродеково, Нерюнгри, Сибирцево, Уссурийск, Хабаровск. Выполняется строительство навеса на платформе №2 вокзального комплекса Хабаровск. В ходе реконструкции объектов здравоохранения ОАО «РЖД» производится замена лифтов в НУЗ на станциях Южно-Сахалинск, Новый Ургал, Хабаровск, Владивосток. На развитие детского оздоровительного лагеря им. К. Заслонова на ст. Вяземская в текущем году выделены средства в размере 136,1 млн рублей. Олег УССУРИН Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2019 год.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter