Группа компаний ННК стала топливным партнёром ВЭФ

Сеть автозаправочных станций ННК с ярким логотипом-солнцем насчитывает около 300 АЗС, обеспечивающих автомобилистов Дальнего Востока высококачественными нефтепродуктами, в том числе, в отдаленных и малонаселенных районах ДФО. Бензин поступает с ХНПЗ, что позволяет компании осуществлять контроль по всему пути его следования: пока топливо добирается от нефтеперерабатывающего завода до бензобаков автомобилей, для проверки его качества проводится около 80 лабораторных анализов. Это достаточно затратное, но необходимое для гарантии качества топливных продуктов мероприятие.